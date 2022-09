Licitación del basural: avanza expediente con la abstención K, pero la UCR pedirá modificaciones al pliego

El Expediente 1483 que trata el llamado a Licitación Pública para la contratación del servicio de Operación y Mantenimiento del Predio de Disposición Final de Residuos y busca aprobar el Pliego Cláusulas Legales Generales y Particulares tuvo dictamen favorable en la comisión de Legislación y, así, avanzó a la de Economía y Hacienda.

Este lunes, la aprobación llegó con los votos favorables del interbloque oficialista y la abstención del Frente de Todos. En tanto Acción Marplatense, que propuso que quede en comisión para poder avanzar con las mejoras, votó en contra.

"Desde el bloque de Acción Marplatense pedimos que quede el Expediente en comisión para poder hacerle las mejoras que creemos necesita este tema, tan importante para todos los vecinos de General Pueyrredon", tiró Horacio Taccone en el inicio del debate.

"La idea de la UCR es agregar algunas modificaciones, pero que este Expediente no se demore", retrucó inmediatamente la edil Marianela Romero, desde la bancada oficialista.

El Frente de Todos pidió la palabra, con Marina Santoro y dejó en claro su pensamiento que luego iba a ampliar Sol de Torre, concediéndole la palabra: "Nuestro miembro informante de este bloque, la concejala De la Torre ha manifestado más de una vez que este no es el pliego que General Pueyrredon necesita, porque además del relleno sanitario y la planta social, al faltante de las obras que se necesitan hacer y la vida útil, creo que deberíamos ya tratar en los mismos tiempos ese rubro, planteamos que si esta discusión no avanza, el sistema de contratación directa deja mucho que desear", dijo la presidenta del bloque K.

"Hemos introducido modificaciones al pliego pero no vemos que se hayan trabajado", agregó luego.

Horacio Taccone, en tono crítico, subió la apuesta: "Si estuviéramos gobernando seguramente no tendríamos este Pliego y no nos parece serio abstenernos en un tema tan relevante para la ciudad. Si se pone a votación lo haremos en contra", remarcó.

Con el beneplácito de los ediles, se le dio la palabra a Sol de la Torre quien no forma parte de la comisión de Legislación, pero fue quien lleva la voz del bloque del Frente de Todos en ese tema. "Este pliego, estructuralmente no responde a las necesidades de Mar del Plata para el siglo XXI", dijo.

"Pensamos en una cuestión ambiental que se necesita y un planteo de una campaña que contempla 2000 volantes, el playón social, también remarcamos las observaciones de la contadora y que no corresponde a la oposición hacer, creemos que es al presidente del EMSUR y sus funcionarios, por eso es que no se presentaron por escrito. El gobierno es de ustedes e incorporen esas sugerencias. Quiero reiterar eso, hemos tenido reuniones informales con algunos ediles del oficialismo, y no hay problemas en poder seguir trabajando", recalcó luego.

La edil kirchnerista puntualizó luego que "hace más de un año que veníamos denunciando las cuestiones del predio, cuando sabíamos que el CEAMSE se estaba por retirar. Era Angélica González quien presidía esa comisión. En ese momento hicieron una contratación directa que está en condición irregular sobre una actividad esencial. Por todo esto nos abstenemos: el municipio está en una situación irregular, prorrogada interminablemente. Urge que haya informes ambientales, que haya inversión y desde el 2019 vengo preguntando sobre este tema desde que ocupo mi banca. Para nosotros no es cualquier discusión".

Ahora pasa a la comisión de Economía y Hacienda que preside el edil libertario Alejandro Carrancio.