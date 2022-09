Nueva Zona Roja: "No vino ninguna trabajadora sexual, solo muchísimos patrulleros"

Este sabado comenzó a funcionar la nueva Zona Roja asignada en la Avenida 10 de Febrero cercana al cementerio. Lidia Beron vecina y parte de la Sociedad de Fomento Las Canteras, dialogó con El Marplatense y contó como vieron el barrio la noche del sábado.

La nueva ordenanza establece multas y arrestos para aquellos que no respeten las tanto el área como los horarios que se estipulen para la Zona Roja. Para quienes no respeten lo establecidos, pagarán entre mil a 10 mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días.

"Pudimos ver policías cuidando la zona pero no vino ninguna de las chicas a trabajar. No hubo ni trabajadoras sexuales ni gente demandando los servicios. Salimos con los vecinos a hacer una recorrida en auto pero no había nadie, solo muchísimos patrulleros", contó Lidia Beron.

En cuanto a las modificaciones que prometió la Municipalidad, Beron expresó que "no se han visto plasmadas y que la zona está muy oscura, como siempre. La estuvimos recorriendo el otro día. Las copas de los árbolas se juntan y arman como un callejón que parece una boca de lobo. Eso conecta los barrios Nuevo Golf y Lomas del golf".

"Algunos vecinos entienden que son seres humanos, pero no los aceptan. Otros piensan que es una zona muy peligrosa, y que si les llega a pasar algo a las trabajadoras, nadie se entera. Como ya ha pasado cuando encontraron un torso quemado en medio de la calle, por Calchaquí y Centeno, y nadie se enteró", agregó.

"La presencia policial se quedó solo en la zona que les asignaron, no anduvieron por los barrios. Acá no entran, solo pasan por las avenidas. A parte de que las calles son un desastre, si se queda un patrullero ahí, no lo puede sacar nadie", sumó la representante de la asociación de fomento.

"Yo sé que ellas no van a venir a trabajar acá. Creo que el martes van a ser recibidas por Vilma Baragiola. Veremos que sale de todas estas reuniones", concluyó Lidia Beron.