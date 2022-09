Faltante de neumáticos: "En Mar del Plata el problema son las restricciones en las importaciones"

En medio del conflicto que comenzó el viernes pasado con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (Sutna), Bridgestone anunció el sábado que cerrará temporalmente todas sus operaciones en el país por el problema prolongado.

En el anuncio detallaron que además de enfrentar constantes negociaciones con Sutna, sin llegar a un acuerdo, también se encuentran con la falta de abastecimiento general, incluyendo materias primas y productos alimenticios para sus colaboradores.

Esta situación comenzó a crear desesperación en la sociedad, generando robos o buscando adquirir cubiertas en países vecinos, a pesar de que quizás al cambio de moneda, no les sea beneficioso.

Néstor zabala, responsable de Neumáticos Zabala, representante oficial de Michelín en Mar del Plata, dialogó con El Marplatense para comentar la realidad y su visión sobre el conflicto actual.

"Hoy estamos pasando un momento bastante complicado con la industria nacional, sabemos que hay tres fábricas en el país que son las que generan neumáticos para Argentina y quizás para afuera también, pero hay un problema gremial", comenzó contando.

"Nosotros estamos ligados exclusivamente a productos internacionales, como es nuestra marca Michelin. Tenemos restricciones de importación bastante severas y recibimos menos unidades. No es la cantidad que necesitamos y mucho menos para la demanda que hay. En Mar del Plata el problema son las restricciones en las importanciones", agregó Néstor Zabala.

"El otro problema que estamos teniendo, a consecuencia de esto, el aumento de precios con las compañías que fabrican acá. Siempre pasa, la economía dice que a mayor demanda y menor oferta, el precio sube. Entonces estamos pagando todos nosotros un precio que quizás no sea el justo y correcto y hay un damnificado puntual que es el usuario", continuó Zabala.

"Las empresas fabrican no solo para autos y camionetas, sino para lo que es camión, bus, ingeniería civil, agrícola y todas esas líneas se ven afectadas. Si no hay cubiertas para camiones o para bus, hay un riesgo muy grande para la gente que transitan en las calles", sumó.

Haciendo referencia a la VTV, el representante de Michelín elogió el sistema, "porque evita que nosotros tengamos un accidente a futuro. En este caso yo creo que no puede pasar nadie una VTV con los neumáticos que están en malas condiciones y sin embargo no los pueden comprar porque en algunos casos no hay, y los que se consiguen, son a un precio que no es alcanzable para el bolsillo de la gente".

También comentó una problemática con la que se encuentran constantemente: "Acá está vedada la posibilidad de vender gomas usadas, hay una ley que se impuso en el partido de General Pueyrredon. No obstante, siempre disponemos de alguna que otra cubierta que esté usada, no para venderla, sino para allanarle el camino a un cliente nuestro que no tenemos neumáticos y le prestamos algo momentáneamente hasta que llegue el que necesita. Es lo único que estamos haciendo con las cubiertas usadas, pero sí hay un mercado cautivo en eso y es en los barrios que hay gomerías chicas que viven justamente de lo que es el parche y la cubierta usada".

"Las compañías ya no hacen financiación, nosotros trabajamos exclusivamente con pago anticipados, sino no hay posibilidades de que los neumáticos ingresen al comercio. Tenemos financiaciones, pero no provistas por nosotros, sino por las tarjetas que dan financiaciones a 3, 6, 12 y 24 cuotas. Lógicamente no hay nada en este mundo que sea gratis y menos en la Argentina, así que todo lo que es en cuotas es muchísimo más caro", concluyó el titular de Neumáticos Zabala.