Zona Roja: el municipio califica el traslado como "solución histórica"

El Municipio, a través de la Secretaría de Seguridad, informó que desde que la ordenanza 25.590 entró en vigencia el pasado sábado, se han recibido 3 denuncias -situaciones que fueron inmediatamente desactivadas por la Patrulla de la comuna. La misma establece que la oferta y demanda de sexo no puede realizarse frente a las casas de vecinos frentistas.

En este marco, es importante recordar que el Municipio puso a disposición una línea de whatsapp (223-4368599), perteneciente a dicha Patrulla, para que puedan denunciar si se ejerce la prostitución en las veredas de sus domicilios.

Cabe destacar comentarios como “estamos apoyando la iniciativa porque estamos muy cerca de recuperar la paz. Esto no podía seguir sucediendo frente a nuestras casas”; “es la primera vez que llegamos a tener una ordenanza, la cual es un principio de solución, porque regula el lugar y el horario”, “los comercios habían cerrado sus persianas”, “mis sobrinas no querían venir a la casa de mi mamá, que tiene 81 años y no podía ver a sus nietas” y “acá hay 9 establecimientos educativos y uno tuvo que cerrar su horario vespertino”; reinaron por parte de los vecinos durante las primeras 4 noches desde el momento de vigencia.

Martín Ferlauto, secretario de Seguridad del Municipio, explicó al respecto que “se trataba de un conflicto histórico y que los sábados solían duplicarse las situaciones de conflicto y por ende las denuncias. Gracias a los fuertes operativos que se realizaron durante esa noche no se registró denuncia alguna” y añadió que “los mismos se mantienen a diario coordinando con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y la Patrulla y Tránsito de la comuna”.

“Es fundamental recordar que en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) contamos con tecnología que nos permite saber el porcentaje de patrullaje que tenemos realizado, por cuadrícula y con varias actualizaciones durante las 24 horas. A esto se suma la observación de la vía pública a través de las cámaras. De más está aclarar que los recursos se destinan a prevenir situaciones en este área de Mar del Plata, pero que de ninguna manera se deja de controlar otros lugares de la ciudad”, agregó.