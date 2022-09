Exitosa primera jornada de la sexta edición de Pulso IT

Pulso IT, el evento que reúne a los principales exponentes del mercado tecnológico del país, anunció que se realizó con éxito la primera jornada de la sexta edición, en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC).

“Estamos muy contentos con la convocatoria y los resultados del primer día de la sexta edición consecutiva de este encuentro anual organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA), en la que se destacaron una nutrida agenda de charlas, presentaciones, paneles y espacios de interacción para los miembros de la industria IT y el público”, evaluó Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA, Y agregó: “Podemos volver a confirmar que Pulso IT es el principal punto de reunión del mercado tecnológico del país, no solo por los más de 3 mil asistentes que se acercaron sino por las calidad de las exposiciones de cada uno de los vendors y las empresas”.

“Sin dudas, Pulso IT es la principal muestra de tecnología del país. Agradecemos a las cámaras del sector que nos acompañan, como la CAME, CAMOCA, CASEL, CADIEEL, CGERA y CAISIT. Queremos agradecer la presencia también de autoridades del Distrito Tecnológico, del Gobierno de la Ciudad y de la Subsecretaría Pyme del Gobierno Nacional”, sostuvo Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y gerente general de Microglobal, en el acto de apertura del evento, quien también recordó que: “Un día como hoy, en 2001, falleció Alberto Fernández, presidente de Stylus y fundador de la Cámara de Distribuidores Mayoristas de Informática”.

“Los mayoristas de la Cámara estamos en muchísimos rubros y llegamos a todo el país, a través de unos 10 mil resellers, que todos los días reciben productos, capacitación y financiamiento de alguno de los socios, lo que hace que la tecnología sea accesible. La tecnología es la base fundamental de todas las ramas de actividades del país”, expresó Alejandro Boggio, y agregó: “Es muy importante subrayar lo que genera la industria del conocimiento en la Argentina, y eso se basa en dos ejes clave, el talento humano y la tecnología”.

“Somos el primer eslabón de una cadena de valor en la que los resellers participan. En Pulso IT 2022 contamos con 5 mil inscriptos que van a poder ver 40 fabricantes y más de 30 oradores. Trabajan 800 personas en estos dos días, es un orgullo para nosotros poder organizar este evento clave del país. Consideramos que es un pequeño grano de arena que nuestra cámara aporta a la modernización del Argentina”, aseguró Boggio

Cómo se desarrolló la primera jornada de Pulso IT

El evento se realizó en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), Av. Figueroa Alcorta 2099, en el horario de 14 a 20 horas.

“Contamos con la presencia más de 3 mil asistentes que pudieron profundizar sus conocimientos de la actualidad y el futuro del mercado tecnológico gracias a una propuesta única que permite el contacto directo con grandes marcas y expertos del sector”, dijo Sergio Airoldi, vicepresidente de CADMIPyA y CEO de Air Computers, y agregó: “Pulso IT es el evento clave para conocer hacia dónde van la industria y el mercado, tanto a nivel local como global. Concentramos aquí la presencia de marcas líderes, mayoristas y resellers, además de los últimos productos y tecnologías”.

En la Sala A: luego de la Apertura oficial CADMI PyA, se realizó La Voz de los Líderes I, donde se destacaron las presentaciones de Ernesto Blanco, General Manager de HP, Leandro Fernández, Head of Sale para la operación de Pantum en Argentina y de Adrián de Grazia, Country Manager Intel Argentina

En La voz de los Líderes II se llevaron a cabo las exposiciones de Akiyoshi Takata, Presidente de Brother International Corporation de Argentina, Leonardo Giordano, Country Leader Argentina, Paraguay & Uruguay de Cisco y Sebastián Bruno, Secure Power VP.

El cierre estuvo a cargo del economista Carlos Melconian quien se refirió a la necesidad de separar la política de la economía. “La economía pasa por momentos complejos y en el corto plazo parecería que no hay una solución de fondo, la política en estos momentos está jugando su partido y está a veces alejada de la necesidad de resolver los problemas de fondo. Estamos en una situación competitiva en relación al resto del mundo sobre todo en talento humano que se destaca sobre el resto, pero esta "estructura social" no deja que ese talento humano pueda encontrarle la vuelta a mejorar la economía. La democracia está sólida como institución, pero en deuda con la economía".

En la sala B se realizó el Panel de Fabricación nacional: con las marcas PCBOX / G-Fast / NSX / CX / HDC – y el Panel Gaming con: ADATA / WD / Logitech / Lenovo / Microsoft

En la Sala C se realizaron las siguientes ponencias.

Pablo de Simone de Micron (Crucial) - El futuro del negocio del almacenamiento y memorias

Daniel Veas – PNY – PNY se hace presente en Latam

Federico Miklikowski de PCBOX- Nueva movilidad sustentable

Juan Carlos Cabrera de Cambium Networks – Nuevas tecnologías WiFi 6 y WiFi 7 - Diseño de redes inalámbricas

Juan Pablo Romero Barengh, Product Sales Specialist – Collaboration - Cisco - Trabajo Híbrido

Ciberataques: Juan Carlos Malizi, Advisory System Engineer Dell, Esteban Manuel Santos,

Professional Services Presales Dell Technologies y Germán Loureir, Technical Sales Specialist Intel

Video Día 1: https://www.youtube.com/shorts/n89AdFgKhOY

La agenda para la segunda jornada de Pulso IT

Jueves 29

Sala A

14.30 hs: Out of Context Pulso IT: Fútbol, Humor y Selección. Luciana Rubinska & Sebastian Wainraich

15.30hs: La voz de los Líderes III

Gustavo Hilsenra, Latam Enterprise Sales Manager de Vertiv. Cecilia Cuff, CMO lead Microsoft, y Dario Pariente, Regional Sales Director MCLA Dell Technologies

16.45hs Entrega de los Premios IT PARTNER AWARD 2022

17.30hs: La voz de los Líderes IV + Maxi Montenegro

Sebastián Rial, Regional Director, South Region de EPSON America, Mariano Dolhar, Managing Director - Argentina, Uruguay y Paraguay – HPE, Carlos Ramos, ISG Managing Director South of Latam - Lenovo ISG

El cierre de esta segunda jornada estará a cargo de Maxi Montenegro con ¨Proyecciones, certezas e interrogantes del escenario 2022 y 2023¨

Sala B

16.30hs Panel de Ciberseguridad: Dell / Cisco / HP / WD / Lenovo / Fortinet

17.30hs Panel de Infraestructura: Vertiv / APC / Lenovo ISG / HPE/ Cisco.

Sala C

14 hs. Jorge Otero, Director de Venta para CALA - GrandStream

15 hs.Gisela Giordano y Cecilia Santa Maria de HP- Haciendo la diferencia con Impacto Sustentable

16 hs Koko Meyer, LATAM Country Manager - Context - Tendencias del Mercado

17 hs. Gustavo Hilsenra, Latam Enterprise Sales Manager - Vertiv - Infraestructura y Tendencias

18 hs Jessica Gonzalez y Julia Cantando de Schneider Electric - Sustentabilidad para Canales

Acerca de Pulso IT 2022

Pulso IT 2022 vuelve a la presencialidad 100% y es el lugar de encuentro para las tecnologías de la información, con espacios exclusivos de relacionamiento con alto potencial para activar ideas, que permitirán escalar negocios a las empresas.

Con la experiencia de sus cinco ediciones anteriores, la CADMIPyA confirmó para los días 28 y 29 de septiembre la nueva edición denominada Experiencia Pulso IT 2022. Será la sexta edición de la exposición de tecnología más importante de Argentina y se realizará en una versión presencial durante 2 días con la expectativa de superar los más de 10 mil participantes que dijeron presente en la edición anterior.

Tendrá como novedades Pulso IT Talks, conferencias innovadoras con personalidades de relevancia para debatir sobre el mercado actual.

Las marcas y fabricantes más importantes del mercado IT estarán presentes para generar oportunidades de negocios, realizar networking y conocer a nuevos socios. Los líderes de la industria estarán reunidos para evaluar el escenario actual, colaborar y concretar nuevos acuerdos.

Experiencia Pulso IT 2022 es organizada por la Cámara Argentina de distribuidores mayoristas de informática, productores y afines. Su realización contribuye al desarrollo del sector, generando encuentros que promuevan alianzas y proyecciones, con renovado impulso de cara a las tendencias para el 2023.

Este evento empresarial de alto nivel abarca todas las industrias de la cadena de valor, celebrando reuniones de negocios y conectando a socios potenciales.

Más información en: https://live.pulsoit.com.ar

Acerca de CADMIPyA

CADMIPyA es la Cámara de Distribuidores mayoristas de Informática, Productores y Afines, que nuclea a los más importantes Distribuidores Mayoristas de Informática del país. Actualmente, cuenta con 27 socios plenarios y con una ocupación directa de más de 3.000 personas, todas altamente especializadas.

Los socios Distribuidores Mayoristas de Informática cumplen con diversas funciones que contribuyen a mantener la cadena de abastecimiento de los distintos productos del sector en todo el país.

Los socios que conforman CAMIPyA son: ADISTEC, AIR COMPUTERS, ANIXTER ARG., CEVEN, CORCISA, DACAS, DISTECNA.COM, ELIT,FREE, GRUPO NÚCLEO, H.D.C.INTERNATIONAL, INFOANDINA, INTERMACO, INVID COMPUTERS, LICENCIAS ON LINE, MASNET,MICROCOM, MICROGLOBAL, MULTI RADIO, NET POINT, NEW TREE, NEXSYS ARG, PCARTS, SECURITY ONE, SOLUTION BOX, STENFAR y STYLUS.

Más información en: https://www.cadmipya.org.ar