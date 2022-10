Ken Kuwada: uno de los marplatenses que irá a los Juegos ODESUR

Los Juegos ODESUR, suramericanos Asunción 2022 se disputarán a partir del 1 de octubre en Asunción, Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco ubicado en el barrio Sajonia.

Desde Mar del Plata tenemos muchos representantes que ya están clasificados para ir y éste mismo jueves emprenderán sus viajes para empezar con la concentración. El marplatense Ken Kuwada es uno de los deportistas que es parte del seleccionado de patín carrera y en dialogo con El Marplatense comentó:

"Tenemos 3 pruebas en el equipo y vamos 4 personas que pueden llegar a correrlas, así que estamos esperando a que nuestro técnico nos diga quién corre qué. Yo creo que voy a correr en la mayoría pero es su decisión. "Corremos 10 mil metros a los puntos en ruta, 10 mil combinados en pista y mil metros. Esas son las dos carreras que tengo posibilidad de correr", continuó.

"Con el pasar de los años, los avances tecnológicos y médicos, han alargado las edades para que los deportistas ejerzan más tiempo. "Cuando yo era chico, la edad en el patín era hasta los 30 mas o menos pero hoy vemos gente se pasa a hielo, que es lo común, y es deporte olímpico. El campeón del año pasado tiene 31, así que yo creo que se extendió bastante el límite. Hoy veo corredores de 35 y 36 compitiendo y ganando. Obviamente depende de tu carrera deportiva, de las lesiones, de acompañamiento, de lo económico", comentó Kuwada.

"Todo deporte de alto rendimiento es caro desde el punto de vista de que uno deja la vida de lado. Yo no creo que exista alguien que entrene 2 horas por día. Nosotros entrenamos entre 5 o 6 diarias. Viajamos al exterior por competencias. En lo que va del año yo ya llevo 3 meses y medio fuera de Mar del Plata. Si yo no tuviese el apoyo, no podría tener un trabajo estable, no podría estudiar. Si no te apoyan económicamente, si un año te va mal y te lo sacan, tenés que dejar todo y ponerte a trabajar o hacer otra cosa", agregó el atleta.

A modo de recomendación para aquellos niños que quieran comenzar el deporte, Kuwada concluyó diciendo: "Yo empecé el deporte a los 4 años, probé un montón de deportes pero el patín fue el que más me rellenó y me gustó. En patín, desde chico ya entrenas todos los días y te focalizan para el futuro. Están en contacto con los mayores así que pueden ver a quienes compiten internacionalmente. Eso a mi de chico me motivaba, yo quería llegar a ser así. Somos una pequeña gran familia en este deporte".

Integrantes del seleccionado de natación sincronizada.

Cronograma de las competencias:

-Patín Carrera - 2 al 4 de octubre:

Nahuel Schelling (1.000m sprint - 500m + distancia - 200m meta contra meta)

Ken Kuwada (10.000m puntos + eliminación - 1.000m sprint)

Micaela Siri (1.000m sprint - 500m + distancia - 200m meta contra meta)

-Tiro con Arco- 2 al 5 de octubre:

Damián Jajarabilla (Equipos Recurvo Masc)

-Natación - 2 al 5 de octubre:

Lucía Gauna (100m libre - 200m libre - 4x200 relevo libre - 4x100 relevo libre)

Guillermina Ruggiero (100m libre - 100m mariposa - 50m mariposa - 4x100 relevo combinado - 4x100 relevo libre - 4x100 relevo libre)

Guido Buscaglia (100m libre - 50m mariposa - 50m libre - 4x100 relevo libre - 4x200 relevo libre - 4x100 relevo combinado - 4x100 relevo libre (mixta) - 4x100 relevo combinado (mixta)

-Remo- 2 al 5 de octubre:

Agustín Scenna (Doble par de remos cortos (M2X) - Cuatro pares de remos cortos (M4X) - Ocho remos largos con Timonel (M8) )

-Saltos Ornamentales - 2 al 5 de octubre:

Auka Sosa (Plataforma 10m - Trampolín 1m - Trampolín 3m )

Manuel Iglesias (Plataforma 10m - Trampolín 1m - Trampolín 3m )

-Handball- 6 al 10 de octubre:

Sofía Rivadeneira (extremo) integrará el seleccionado femenino compuesto por: Leila Niño y Candelaria Cuadrado (Arqueras); Lucía Dalle Crode, Camila Pedernera e Iara Cáceres (Extremos); Delfina Ojea, Sofía Manzano, Florencia Ponce De León y Azul Spinelli (Laterales); Maira Carletti, Martina Romero y Victoria Crivelli (Centrales); y Antonela Mena, Valentina

Brodsky y Daniela Vaucher (Pivotes).

-Nado Sincronizado - 7 al 9 de octubre:

Morena Ferrer, Zoe Ferrer, Guadalupe García y Sofía Migliaccio (Rutina libre y rutina técnica de equipos) En equipos competirán junto a Eleonora Dao, Tiziana Bonucci y Valentina Marchetti

-Squash- 10 al 15 de octubre:

Leandro Romiglio (Individual Masc - Dobles Masc - Equipos Masc - Dobles Mixta)

Federico Cioffi (Equipos)

Antonella Falcione (Individual Fem - Equipos Fem - Dobles Fem - Dobles Mixta)

-Aguas Abiertas - 11 de octubre:

Ivo Cassini (10 km)

-Beach Volley - 11 al 15 de octubre:

Cecilia Peralta junto a Maia Najul

-Waterpolo - 11 al 15 de octubre:

Octavio Salas

-Atletismo - 12 al 15 de octubre:

Florencia Borelli (10000m) 12 de octubre

Micaela Levaggi (5000m) 12 de octubre

Mariana Borelli (1500m) 13 de octubre

Diego Lacamoire(800m) 15 de octubre

Belén Casetta (3000m Obstáculos) 15 de octubre