Pablo Moyano: "El gobierno debería ser más duro para controlar la inflación"

Pablo Moyano, secretario general del sindicato de Camioneros e integrante de la CGT, habló con CNN Radio sobre los conflictos sociales y las marchas en las calles.

"Está todo mezclado. Hay reclamos legítimos de organizaciones sindicales que discuten paritarias para empatar o superar la inflación, que lamentablemente no se puede controlar; y hay un sector político identificado con el Polo Obrero que está buscando otras cosas. Hay un terrible desgaste hacia el gobierno nacional. Ellos pelean para conseguir más planes", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"No se soporta más seguir implementando planes sociales. Lo que hay que generar es empleo genuino, se lo hemos planteado al Presidente y a Sergio Massa y creemos que lo han entendido", agregó.

"Es nuestro gobierno, lo vamos a defender y bancar hasta el último día, haciendo lo posible para que el próximo gobierno siga siendo peronista", destacó.

Moyano marcó que "yo no me voy a callar cuando veo cosas que perjudican a los trabajadores. Lo he dicho públicamente, lo hablé con el Presidente, con Massa y hasta con la Vicepresidenta: el gobierno tiene que ser más duro para combatir la inflación".

En este sentido, profundizó que "en la oportunidad que tuvimos el otro día de estar con el Presidente, le solicitamos algunas medidas urgentes para aliviar el bolsillo de los trabajadores. Un bono de 3 ó 4 meses, que se aumente la cantidad de trabajadores que cobran el salario familiar por hijo, y que se eleve el impuesto a las ganancias".

Al mismo tiempo, marcó que "es importante que se apruebe el presupuesto, ahí el gobierno tendrá más herramientas para discutir la distribución de recursos hacia los trabajadores".

Y remarcó: "El reclamo por el conflicto de los trabajadores de los neumáticos es legítimo".

"Los muchachos me pidieron si podía interceder, y en la cena del miércoles, el Presidente también me lo pidió. El jueves se hizo la reunión, se llegó a una posición y por suerte se pudo llegar a ese arreglo, porque si no iba a ser conflictivo", comentó respecto al acompañamiento al reclamo de los trabajadores del neumático.

Respecto a lo que viene para el gremio de Camioneros, Moyano señaló que "vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante. Que no vengan los empresarios con 2 pesos con 50, y si no se tomarán en su momento las medidas que haya que tomar. Hay que tener en cuenta que la actividad de transporte, junto a salud, fue la única que trabajó en pandemia".

En esa misma línea, el dirigente marcó que "hay que hacer un reconocimiento a los miles y miles de trabajadores que prácticamente dieron su vida para que haya alimentos y medicamentos en el peor momento de la pandemia".

Al ser consultado sobre qué pedido hará Camioneros, deslizó que "hay una inflación de 100%. Y nosotros vamos a pedir un poco más, junto a un bono importante. Tenemos un bono que cobramos hace más de 15 años. Además tenemos 18 ramas o actividades distintas en el gremio, y cada cual tiene un adicional".

"Cada gremio discutirá y tomará las acciones que le corresponda. La CGT respalda a quienes salgan a las calles a reclamar, pero no tenemos incidencia gremio por gremio", resaltó.

En cuanto a la evaluación puertas adentro, señaló que "Hay que ser boludo para pensar que me puedo retirar de la CGT por no invitarme a una cena. Los trabajadores necesitan que la mayor parte de la CGT esté unida. La derecha dice públicamente que si ganan te van a sacar derechos laborales".

"Yo no le quiero hacer el juego a la derecha con marcha, marcha y paro; pero tenemos que tener un poco más de fortaleza para denunciar, hablar, criticar las cosas que no nos gustan del gobierno", marcó.

"Massa está apretado por el desastre que dejó Macri, que debería estar en tribunales o con el traje a rayas", afirmó, al tiempo que indicó también que "el presidente está haciendo todo lo posible, la está tratando de remar".

Para el cierre, Moyano marcó que "si el otro tipo firmó el acuerdo con el FMI, vos lo tenés que cumplir. A nadie le gusta acordar con el Fondo, menos a un gobierno peronista; pero es tratar de llevarla como lo está haciendo el Ministro o que explote todo e ir al default".