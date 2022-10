Trueque frente al municipio: "Se está reflejando lo que fue en su momento el 2001"

Organizaciones sociales se instalaron frente a las puertas del palacio municipal para realizar una jornada de trueque, en el marco de un plan de lucha nacional.

"Se está reflejando lo que fue en su momento el 2001 con el trueque, entendiendo que la gente hoy no llega a fin de mes, no le alcanza para nada la plata y que no le queda otro opción que hacer eso de trocar una cosa por otra y poder llevar a su casa un plato de comida o ropa para los pibes", manifestó Natalia Mezquide, referente del Frente Organizaciones en Lucha.

Respecto al funcionamiento de esta modalidad, comentó que los participantes tienen "los papelitos que son los famosos créditos que le ponen el valor a sus cosas, la mesa de al lado o enfrente lo mismo y así intercambian".

Asimismo, aseguró que se acercó gente que no tenía créditos, por lo que les dieron la posibilidad de "hacer el trueque o comprar y vender".

Esta jornada continuará "hasta la tarde y veremos cómo va transcurriendo en el resto del país".

Esta forma de organización y reclamo se debe a que "esta es una actividad donde refleja un nuevo reclamo por falta de laburo, de condiciones dignas para vivir, porque los sueldos han quedado muy por abajo de la inflación y ya no se llega".

"Reflejando estas cosas en la calle, tal como lo hicimos anteriormente con lo que fue el velorio del salario, hoy con el trueque, decimos que una vez que el salario ha muerto, vuelve el truque", agregó.

Por último recalcó que "vamos a seguir evaluando cómo seguimos en los próximos días, la idea es seguir, no sabemos con qué consigna, pero vamos a estar en la calle".