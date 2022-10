"Es grave la acusación de Manes sobre Macri, tiene que llevarla a la Justicia"

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales confirmó en CNN Radio que será candidato a presidente en las próximas elecciones del 2023 y adelantó la interna en Juntos por el Cambio: “Si se presenta Mauricio (Macri) le quiero ganar en las PASO”.

“Quiere una segunda oportunidad. Tiene que haber un cambio dentro de Juntos por el Cambio y por eso voy a ser candidato a presidente”, expresó el mandatario radical en La Mañana de CNN, con María Laura Santillán.

Y agregó: “Poner al país en términos de Mauricio y Cristina sería un retroceso y eso es una opinión política. No me gustaría un país que se dirima y vuelva al pasado entre Mauricio y Cristina”.

“No comparto que no tengan que ser candidatos, aunque tienen todo el derecho. Creo que Mauricio va a ser candidato, pero no quiero un país que se dirima en esos términos y sino entre otros candidatos de Juntos por el Cambio”, acotó.

“Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno”, lanzó Manes, durante un reportaje en el canal LN+, en el programa de Luis Majul.

Además, comparó “el populismo económico es el kirchnerismo, pero el populismo institucional también lleva al fracaso de las naciones”.

En este sentido, Morales aclaró: “No comparto y creo que ha sido un exceso. No le vamos a hacer un juicio, pero no me parece porque no es una diferencia política, sino una acusación muy grave. Me parece que han sido como líneas acusatorias levantadas del kirchnerismo que no comparto que lo hagamos en la coalición”.

“Facundo hace una imputación personal sobre Mauricio Macri que es grave y en todo caso tiene que llevarla a la Justicia. No me parece bien que tengamos que plantear estas situaciones en el marco de Juntos por el Cambio”, finalizó.