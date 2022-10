Mar del Plata y el Comercio Exterior: "Exportar no se hace de un día para el otro"

Fernando Graña, vicedecano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, comentó sobre la charla y capacitación que se llevó a cabo este martes en la UNMDP acerca del comercio exterior.

"Se trató de comercio exterior, específicamente sobre los primeros pasos en la exportación y en la que hubo más de 60 asistentes, lo que nos reconforta. En este caso, tuvimos una asistencia empresarial, donde sumamos a los alumnos de la tecnicatura de Comercio Exterior porque los acerca a ellos y a los empresarios a esta temática", indicó el vicedecano.

"Hay empresas que no pudieron venir, pero expresaron que les interesaba porque no tenían en claro si podían o no exportar. No han hecho ningún ejercicio de exportación, pero sí quieren aprender. Por ello es que creamos dentro de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales un espacio de secretaría de vinculación con el medio para asistir a empresas y emprendedores en temas de comercio exterior", detalló Graña.

"Tenemos tres profesionales que nos acompañan en ese espacio para asistir, escuchar, dialogar y acercar estos conocimientos a las empresas. Además, implica que los estudiantes puedan hacer sus prácticas sobre comercio exterior", expresó.

A su vez, manifestó que están en seis empresas, en las que realizan un diagnóstico y una propuesta de exportación en conjunto a alumnos que son acompañados por un tutor.

"Para exportar hay que tomarse el tiempo, no se hace de un día para el otro", sostuvo. Y sobre ello, añadió que "es un proceso largo" donde hay que analizar "cuál va a ser el mercado, la cultura , el idioma, el más cercano y el más lejano, qué tipo de productos, las medidas del mismo, entre otras variables. Requiere de un proceso y esa es la razón por la que formamos profesionales en Mar del Plata".

"Para saber si un producto es exportable hay que analizar quienes lo están consumiendo y si es un mercado distinto o si regularmente se exporta. Quizás hay países que compran habitualmente productos argentinos, entonces ahí es donde hay que jugar. Es importante el precio-calidad, pero hay mercados que no se fijan en ello, por lo que hay que rastrear qué mercado se favorece con nuestro producto", desarrolló.

"Hay muchas empresas de General Pueyrredón que exportan y hacen crecer cada vez más esas exportaciones. Hay muchas empresas y profesionales que acompañan ese proceso", afirmó.

Referido a la charla, en ella hubo empresas del sector metalmecánico, alimenticio y sobre software. Y remarcó que el mercado "está abierto para todos los sectores que hay en Mar del Plata".

"Asimismo, vamos a empezar un programa que se llama ´Desafío Exportador´, que le da asistencia a las empresas que se inscriban en él, es decir que las acompaña desde el inicio hasta que logran exportar", concluyó.