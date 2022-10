Alerta meteorológica para el sábado en Mar del Plata: vientos hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta para este sábado que afectará al Partido de General Pueyrredon. Tanto por la mañana como por la tarde de la jornada, se esperan vientos intensos del sudoeste, con ráfagas que podrían variar entre los 60 y los 90 km/h.

Asimismo, desde el viernes también puede haber probables lluvias dispersas por la madrugada y un descenso de la temperatura. Los acumulados de todo el evento no serán muy abundantes (menos de 30 mm).

Desde el municipio se recomienda a la población tomar los recaudos del caso. Ante cualquier dificultad, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

En este marco, desde la comuna recordaron que para notificar sobre personas en situación de calle los vecinos pueden comunicarse al 147 o por WhatsApp al 2235209122.

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.