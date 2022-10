Esterilización adolescente: "Acá se previene un embarazo y no una enfermedad de transmisión sexual"

Una gran polémica ha generado que el Ministerio de Salud de Nación, encabezado por Carla Vizotti haga pública una campaña para estimular la práctica métodos que vuelven estéril a una persona. El argumento principal indican desde la cartera es que a esa edad los chicos pueden decidir sobre el cuidado de su cuerpo.

La especialista, Patricia Fortina dio su punto de vista en cuanto a la medidad y su impacto a nivel social y sanitario.

"Tanto la vasectomía y la ligadura de trompas son métodos anticonceptivos permanentes", explicó en primer término en Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Desde lo sanitario estamos promoviendo curar el infarto en vez de prevenirlo, tenemos la ESI, tenemos otros métodos anticonceptivos. Acá se previene un embarazo y no una enfermedad de transmisión sexual. Hay que promover otros métodos anticonceptivos como la ESI", sentenció.

"La vasectomía es un método anticonceptivo que se realiza a través de una cirugía en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene", dijo.

"Es para quienes deciden no tener hijos o ya tuvieron y no quieren tener más. Después de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre, no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia. El aspecto del semen es el mismo, pero no contiene espermatozoides", dijo.

La vasectomía comienza a ser efectiva luego de los primeros tres meses de realizada o de las primeras 20 eyaculaciones, por eso es recomendable usar otro método en ese período e ir al control médico para comprobar efectividad.

Ligadura de trompas

Es un método anticonceptivo irreversible que se realiza a través de una cirugía en las trompas uterinas (que conectan al útero con los ovarios y permiten que el espermatozoide se junte con el óvulo). Es para quienes deciden no quedar embarazadas o ya tuvieron hijos/as y no quieren tener más.

La realizan profesionales médicos. Después de la ligadura se sigue ovulando y menstruando como siempre y el placer sexual no cambia.

Consideraciones generales para ambas intervenciones

La ley nacional Nº 26.130 establece que, a partir de la mayoría de edad, las personas pueden acceder de manera gratuita a la vasectomía. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Sólo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible.

No hace falta el consentimiento de tu pareja ni de nadie más, ni tampoco haber tenido hijos.

No protege del Sida ni de otras infecciones de transmisión sexual. Por eso se recomienda la doble protección con el uso de preservativo.

Escuchá la nota completa: