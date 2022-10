Joaquín de la Torre: "Voy a ser candidato a gobernador de Buenos Aires"

Joaquín de la Torre, senador y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló con CNN Radio y repasó los incidentes en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y la actualidad política nacional.

"No me gusta hablar de las cosas que no conozco puntualmente. Está claro que quienes estuvieron a cargo del operativo deben ser corridos de su cargo y dar explicaciones, y a partir de ahí ver si hubo responsabilidades hacia arriba de ellos, ir tirando la cuerda", expresó en diálogo con Aire de Mañana, de Guillermo Panizza.

"Está claro que el operativo fue un fracaso, hubo excesos en la cuestión, sin querer entrar a fondo en el tema -y tengo dudas- de que el fútbol debería hacerse cargo de sus propios eventos", agregó.

"El fútbol es un evento privado, en algún momento se tienen que hacer cargo ellos de los desmanes que genera su propio evento", dijo.

De la Torre indicó que "si no hay responsables en la organización del evento de lo que pasa en el evento, lo más fácil es echarle la culpa a la Policía y el Estado, que no digo que no la tengan, pero es lo más fácil. Si esto es así, ¿por qué no nos corremos de ahí? Hasta que no tomemos una decisión, lo que hemos hecho en los últimos 25 años ha sido destruir el mejor espectáculo que tenía Argentina".

Para ejemplificar, señaló que "venían de todo el mundo a la cancha de Boca a ver un Boca-River. Y ahora no viene ni un 20%. La cancha de fútbol es lo más parecido al teatro vivo, donde la gente participaba de la obra. Porque acá el que iba y colgaba una bandera era parte del espectáculo. Y lo destruimos, porque no hay nadie responsable dentro del sistema".

"Todo lo que pasa en Argentina es culpa del Estado, que también es verdad porque el Estado paga. En los últimos 25 años hemos probado una medicina en el fútbol, y está claro que falla. ¿Y si la cambiamos? ¿Y si los hinchas deben ser responsables de que su equipo suspenda la cancha y pierda los puntos?", agregó.

"Así como los dirigentes se tienen que hacer cargo de la administración interna, que se hagan cargo de los hechos que suceden adentro del espectáculo", remarcó.

Además, de la Torre marcó que esta propuesta la llevaría "como precandidato a la Provincia de Buenos Aires. Por ahora habrá PASO y es lo que dice la ley, no hay razón justificable para que no la haya. Voy a ser candidato a gobernador por la lista de Patricia Bullrich".

En relación a la cuestión de las PASO, analizó que "si sacan las PASO no ganan la elección. Es un gobierno que quiere cambiar las reglas del juego para quedarse. Juntos por el Cambio, desde la madurez, encontrará la forma de resolver esto mientras suceda. Lo más difícil fue, del 2019 al 2023, conseguir la unidad después de la derrota. Y ahora lo logrará de nuevo".

"Creo que lo que está permitido dentro de una campaña es la discusión de ideas, la diferencia de propuestas, mostrar caminos distintos. Lo que no está permitido son las cuestiones personales, o las acusaciones que tienen que ver con otro tipo de cosa. Ahora, ¿qué pasaría si decimos primero el programa, nos ponemos de acuerdo en qué, cómo y cuándo vamos a hacer? No podemos elegir los candidatos primero, después discutir el programa y como hace el kirchnerismo, después pelearnos en el gobierno", expresó.

También explicó que "el que perdió las internas debe haber firmado antes el plan de gobierno a ejecutar. No puede pasar lo que está pasando ahora, que supuestamente son peronistas y terminan peleándose con la gente de tribuna viendo cómo destruyen su futuro".

Por último, aseguró que "Diego (Santilli) seguramente conoce la Ciudad de Buenos Aires para gobernarla igual o mejor que todos. No discuto sus habilidades, pero claramente creo que hay que poner en duda su conocimiento de la provincia de Buenos Aires y cómo funciona el sistema".