Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta, afirmó en CNN Radio que “Alberto Fernández no tiene ninguna chance de ser reelecto” y advirtió que ​​“no va a cambiar nada en la Argentina porque el gobierno perdió la iniciativa”.

En La Mañana de CNN, con María Laura Santillán, Urtubey sostuvo que el primer mandatario “no tiene ninguna chance” de generar adhesión para ir en busca de otra gestión. “La degradación de su autoridad es tan grande que es nula esa posibilidad”, indicó.

Además, según el exgobernador, “el gobierno ha perdido la vocación de transformar la realidad y está limitado. El concepto de generar movilidad social ascendente y lo que técnicamente es el peronismo está fuera de la agenda de este gobierno. Cuando no se puede tener herramientas para transformar la realidad la resignación te lleva a la confrontación y echar culpas”.

“El problema es que la gente advierte que la política no es una herramienta para resolver los problemas del ciudadano. Es la peor resignación. Acá la idea es que es inevitable un retroceso mayor. Y de acá hasta el próximo año no va a cambiar nada”, opinó.

Por otra parte, “el fenómeno de Milei es natural. Dicen que los políticos son el problema y la pregunta es por qué no creer en eso… Pero el año que viene los argentinos vamos a discutir de qué manera el sistema político es capaz o no de salir de esta situación y allí estos fenómenos no tendrán la potencia que tuvieron en otras épocas”.