Afirman que “el gobierno no tiene ninguna capacidad de frenar la inflación”

El economista Fausto Spotorno aseguró en CNN Radio que “el gobierno no tiene ninguna capacidad de frenar la inflación” y advirtió que “todas las medidas que se están tomando van en una dirección que solo provoca una suba de los precios”.

En diálogo con Marcelo Longobardi, en el programa Longobardi por CNN, el especialista dijo que en septiembre la inflación “en el Gran Buenos Aires estaría en torno al 6,5 y un 6,7 la núcleo. Es preocupante y hay que sumarle los efectos de posibles aumentos de tarifas y correcciones de precios”.

“Hay una economía que no puede crecer más porque le faltan insumos. Es una recesión de oferta y eso es más inflacionario que en condiciones normales. Además del exceso de dinero empiezan a faltar bienes. Eso acelera la inflación y no la frena. Esa idea de que se frena la inflación por la recesión no se va a dar en el caso argentino porque no está teniendo un shock de demanda”, aclaró.

Sobre la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos, Spotorno añadió que “cuando se mira el salario real es el más bajo desde la crisis de 2002. Eso explica por qué los sindicatos presionan cada vez más… Crece al 5 por ciento mensual y la inflación está por encima del 6,5%. Hacia adelante no se encuentran factores que puedan llegar a frenar la inflación”.

“Es un escenario en el que casi todo lo que hace el gobierno termina presionando la inflación. Si devaluás o corregís los salarios sube la inflación”, indicó.

Finalmente, el economista afirmó que “el problema del dólar es que faltan divisas en el mercado formal y es un problema de precios. El gobierno no se anima a devaluar y con cierta razón lo que hace es corregir sector por sector y algunos rubros puntuales”.