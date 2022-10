Afirman que “se hace muy difícil pensar cómo se quiebra esta inercia inflacionaria”

Rodolfo Santángelo, economista y presidente de MacroView, estimó en CNN Radio que “la inflación de octubre estará en el orden del 6%”.

“Desde marzo que estamos en esa velocidad crucero, que anualizada da 100%. Décima más, décima menos, octubre va a estar en 6 y pico”, proyectó en Longobardi por CNN.

"Se hace muy difícil pensar cómo se quiebra esta inercia inflacionaria", dijo.

En este contexto, planteó que "faltaría un pasito más para entrar en una economía indexada, pero estamos cerca de la economía cuasi indexatoria". Por el alto grado de fragilidad, sostuvo que "viene un vientito y pasamos al 8%".

"Con palabras no se va a solucionar la economía. Hay que hacer esfuerzos y hoy da la sensación que los esfuerzos son para no empeorar, no para mejorar", evaluó en diálogo con Marcelo Longobardi.

Por otra parte, en este marco de inflación más recesión a nivel mundial, consideró que "en Argentina la actividad económica todavía viene con el rebote de la recuperación de la pandemia, pero da toda la sensación que está llegando a sus máximos".

Respecto de las últimas novedades cambiarias, vinculadas a encarecer el dólar para espectáculos y turistas, le parece que "mueven muy poco el amperímetro".

A futuro, no ve que esta situación tenga perspectiva de solución. “Con el reformateo político y económico que significó la asunción de Sergio Massa y las medidas que implementó, es un intento de evitar que se acelere el deterioro, que no es menor, pero no es más que eso", finalizó.