Día del Psicólogo: "Se va desdramatizando la consulta psicológica"

Este jueves se conmemoró el Día del Psicólogo, en donde los profesionales además de festejar también promocionan la importancia de la salud mental. "El 50% de nuestra población tiene alguna alteración a la salud mental. Muchas veces no reconocemos que tenemos crisis de angustia, ansiedad y merecen una consulta con un especialista. En argentina, el 80% de esas personas, no reciben atención o no tienen acceso a la consulta con el especialista", según afirmó la licenciada Patricia Fortina.

"Para tener alguna pregunta, algún requerimiento acerca de la propia salud mental, una reflexión, algo que no está saliendo como uno quisiera, no hay edad. Mientras uno está vivo, le pasan cosas y alguna puede generar cierto malestar psiquico. Las crisis vitales en la prolongación de la vida, son cada vez más recurrentes. Pueden aparecer en cualquier momento de la vida y muchas veces se necesita asistencia psicológica"expresó el presidente del Colegio del Distrito X, Pablo Della Savia, en diálogo con Mitre Mar del Plata (FM103.7).

"La Pandemia trajo una centralidad de la idea de salud mental en la agenda pública como nunca antes. De repente fue muy importante cómo ayudar a las personas cuando se generó esta pausa en la vida. Las cotidianeidades sufrieron un esfuerzo particular, en términos psicológicos de estrés a nivel social. Fue una situación de esfuerzo adaptativo constante para toda la ciudad", agregó Della Savia.

"A los chicos menores a 5 años, los paralizó, les generó un recorrido distinto al desarrollo habitual, de todos aquellos que si pudieron ir al jardin y a primer grado. Eso no quiere decir que la medida de aislamiento haya estado mal. Pero el encierro generó consecuencias y hay que afrontarlas", continuó El presidente del Colegio del Distrito X.

En cuanto a la esperanza de vida y a cómo nos percibimos con las edades, Della Savia agregó: "Eso ha cambiado porque ahora se vive casi 20 años más. Por lo tanto es normal que las personas se sientan mentalmente más jóvenes, con respecto a hace años atrás. La significación que le pone cada momento histórico a determinada edad, es social y por lo tanto es arbitraría. Ahora las concepciones de las edades son distintas".

"La psicología como ciencia, tiene centenares de años de existencia, pero como pofesión no tiene tanta historia. Las primeras carreras de psicología, son del año 50 pero hubo un corte durante el proceso militar. No hay mucha historia pero en el avance, cada vez se va instalando más el lugar del psicólogo como profesional. Se va desdramatizando la consulta psicológica, porque no es necesario tener alguna patología. Se va convirtiendo en una herramienta, en un acompañamiento, en un apoyo igual que podemos llegar a tener en cualquier otra parte del cuerpo", concluyó el presidente del Colegio del Distrito X, Pablo Della Savia.