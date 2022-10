Espert: “Hay muy pocas chances de hiperinflación”

José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, aseguró este jueves en CNN Radio que “hay muy pocas chances de hiperinflación” y habló sobre su futuro político en el próximo año.

“Todo se puede hacer diferente. El manual de instrucciones está inventado. Cuando uno se queda sin reservas ya se sabe lo que hay que hacer. Pero quieren inventar el círculo cuadrado y por eso nos va de esta forma”, lanzó Espert en La Mañana de CNN, con María Laura Santillán.

Y precisó: “El tema del gobierno con el dólar Qatar es otro ejemplo de nuestra ignorancia”. “Por soberbia o ignorancia se trata de inventar cosas que no funcionan”, agregó.

Además, el economista explicó que “como estamos frente a un control de daños, lo que hubiera minimizado es dejar al dólar libre y utilizar un recurso menos duro como congelar el gasto público nominal en pesos”.

Sobre sus decisiones políticas y un eventual acuerdo con dirigentes de Juntos por el Cambio, Espert contó: “Probablemente me concentre en la Provincia de Buenos Aires. La única manera que tiene alguien que esté cerca es si tiene un compromiso y dice lo que hay que hacer. Lo pensaría, pero no me atraen los rejuntes sin contenido”.