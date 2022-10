Guardavidas: se rechazó la extensión del servicio de seguridad en playas

Tal como estaba estipulado, el Honorable Concejo Deliberante trató en Sesión Ordinaria el Expediente que buscaba extender el servicio esencial de seguridad en playas, luego de contar con dictámenes favorables en las comisiones.

El Expediente traía una acalorada discusión en los distintos pasos, mostrando una marcada diferenciación entre el bloque del Frente de Todos, impulsor de la iniciativa, y el oficialismo. En el medio de esos cruces, las posiciones de Acción Marplatense y de Alejandro Carrancio, el edil libertario, ambos apoyando la moción impulsora.

Se recuerda, el proyecto busca modificar el Artículo 4 de la Ordenanza 14.269 ampliando de 150 a 180 los días del servicio de seguridad en playas, comenzando desde el 1º de octubre. Actualmente, el servicio va desde 1º de noviembre hasta el 31 de marzo y se agregan cuatro días en Semana Santa.

Sin embargo la extensión no fue aprobada con los votos negativos del oficialismo, UCR y el apoyo de Nicolás Lauría. Fue un empate en 12, resuelto a favor del oficialismo por el voto doble de la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

"Esto implicaría $330 millones que no tenemos de dónde sacarlos, hay fondos que no llegan, no está todo disponible. Además me parece un proyecto demagógico, que no era el momento", expresó el conejal oficialista, Agustín Neme.

"No creo que signifique más eficiencia, ampliar la seguridad en playas. No entiendo los argumentos y no estamos, desde Juntos, en contra de los guardavidas", añadió para justificar su negativa.

Algo que también hizo la concejal Marianela Romero (UCR): "Leí el proyecto y no encontré motivos para ampliar el servicio de guardavidas. Estamos en temporada intermedia, por lo cual es acorde el servicio actual".

"Esto es apresurado, desprolijo e irresponsable", sintetizó la edil. "En octubre, con una temperatura que promedia los 17 grados, cuántas personas están en el agua. Hay trabajar con responsabilidad y equilibrio".

Por su parte, el concejal por Creciendo Juntos, Nicolás Lauría, coincidió con los argumentos de Marianela Romero y cuestionó sobre quién pondrá el dinero para la extensión a octubre. "Si aprobamos este expediente, va a salir del bolsillo de los vecinos de Mar del Plata y no estamos de acuerdo", dijo.

"Defendemos el derecho de los trabajadores y el derecho a la vida. Estoy orgullosa del mar y es un gran atractivo de la ciudad y traer turismo hay que hacerlo cuidado", expresó Mariana Cuesta (FdT).

Por su parte, el concejal libertario Alejandro Carrancio manifestó que "hay alternativas, pero no hay decisión política, y el servicio no costará $330 millones, sino menos, sobre todo porque estamos a 13 de octubre, con lo cual sería la mitad de promulgarse a favor".

"Hay que gestionar mejor los recursos y no aumentar las tasas. Hoy, quien perdió fue la ciudad y voy a votar a favor", cerró.