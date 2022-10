Licitación del basural: se aprobó el pliego del predio de disposición final de residuos

El Honorable Concejo Deliberante aprobó este jueves el pliego de licitación para la operatoria del predio de disposición final de residuos del distrito de General Pueyrredón, la que trata de un negocio 5 mil millones de pesos y se prevé que una sola empresa se haga cargo de la operatoria por un plazo de cuatro años.

El pliego había superado de forma airosa las comisiones de Ambiente, Legislación y Hacienda, gracias a la colaboración del Frente de Todos con el gobierno de Juntos. Sucede que el kirchnerismo se abstuvo en todas esas instancias para permitir que el proyecto llegue a la sesión que se desarrolló este jueves.

El primero en dar su posición fue el concejal Horacio Taccone, quien le puso pimienta al debate desde el vamos, dijo: "Supongo, no sé si se estila preguntar, pero de acuerdo a la intervención del concejal creo que no hay modificaciones al pliego".

"Además, no nos contestaron las modificaciones de esta banca que presentamos. Supongo que no. Presidenta, ¿sabe por qué no votamos a este pliego? Porque Acción Marplatense no vota un pliego a libro cerrado, y este pliego es eso. Además, me pregunto, ¿este pliego a libro cerrado es bueno o es malo? No tengo dudas que es muy malo", agregó.

Para el presidente del bloque de AM, "votar a libro cerrado un pliego que es malo no hace cometer una actitud irresponsable, lo que significaría ponerle un remache contractual, un paso para atrás como en el juego de la oca, que en materia ambiental han sido coherentes en los gobiernos de Arroyo y Montenegro".

Y recordó: "En Mar del Plata teníamos dos plantas de separación, dos plantas modelos, tratábamos lixiviados, ahora llevamos 60 mil litros al día al puerto. Había una inversión de millones de dólares, pero tenemos costos económicos y ambientales. También teníamos separación en origen y ahora no. No podemos votar el pliego".

"Lo separo en dos aspectos. El aspecto formal: donde el art. 186 y 187 de la ley orgánica de las municipalidades estipula que ese es el contador de cada uno de los entes del Municipio, o sea que es el contador quien debe asegurar que el gasto o la inversión de los fondos públicos se hagan de acuerdo a al ley. ¿Y la contadora es una joven aprendiz que se está iniciando y como consecuencia, cometió una equivocación? No, tiene más de 30 años de experiencia y nunca fue cuestionada", continuó.

"Hizo 29 observaciones del pliego que ahora quieren votar, y a las que le hicieron lugar fueron a las que remarcaba un error ortográfico. Ello significa que leyeron las observaciones y corrigieron lo fácil", argumentó.

"En primer lugar, ella habla del principio de concurrencia. Por lo tanto, se le exige a cualquiera que quiera presentarse en la adjudicación que tengan al menos 15 años de experiencia de forma continua en el tema. La verdad, no hay quienes tengan esa experiencia, entonces se afecta el principio de concurrencia. No es bueno, cuanto más oferentes haya, mejor condiciones va a tener el municipio para contratar. Es elemental, no es un tema menor. En ningún punto del país se ha pedido algo así, y nos tendrían que haber contestado", explicó Taccone.

En otro punto, el pliego menciona que cuando haya un aumento de costos de un 7% dará lugar al procedimiento de re determinación de precios, sugiere que ese número es bajo, y pide un 10%", expuso el edil de AM.

Para Taccone, "hay recursos que se pueden llegar a utilizar para otras cosas. La contadora habla de un presupuesto inicial de 62 millones y medio, o sea, el municipio está dispuesto a abonar se dinero por mes a quien resulte adjudicatario en este pliego. La contadora dice que debería ser de 46 millones de pesos, casi 200 millones de pesos en el año. Antes de considerar los pedidos de modificación de esta bancada, ¿nos parece bien tratar este pliego de esta forma? El concejal dijo que se trabajó mucho, pero no lo creo así, y producto del trabajo es lo que hicimos con el expediente del foodtruck".

"Vamos a probar a libro cerrado, algo que puede ser los contratos más importantes que tiene el municipio, y encima algo que es malo", remarcó luego.

"Este expediente llegó con despacho de la comisión debido a la abstención del FdT, y me llama la atención porque muchas veces los hemos escuchado defender diferentes expedientes y se comportaron como felinos, en presupuesto y fotomultas, pero hoy parece que le cortaron las uñas a los leones. Sepamos que a la casa común le estamos haciendo mal porque este pliego legaliza que tiramos la basura para que sea revuelta por los “recuperadores informales” en un lugar que contamina las napas", señaló.

Y solicitó que "desde esta bancada pedimos muchas modificaciones, como la eliminación de una clausula a la que denominamos mordaza, llamada así porque prohíbe al oferente que divulgue lo que sucede en la planta social, increíble, eso significaría que no queremos que se conozca lo que ocurre. Y de ser así, ¿cómo podemos mejorarla? En lo más difícil, opinable, pensamos que el pliego debe contemplar la construcción del módulo 2, el nuevo relleno sanitario, porque si no en pocos meses se colapsará. Para que no nos quedemos sin lugar para el relleno".

Taccone amplió: "La mayoría de las obras han fracasado por la inflación, que hace difícil estimar los costos, por lo que hay que hacerla cuanto antes, si tenemos el pliego debemos hacerlo. Además, hay que hacer la obra porque sería conveniente para la ciudad que quien opere el predio sea quien haya hecho la obra, porque en caso contrario, ante cualquier mal funcionamiento, uno le echará la culpa al otro. También el motivo financiero, de esta forma no cuidamos las finanzas del municipio, es una obra cara".

"Hay que volver -dio luego- a la separación de residuos en origen, pero lamentablemente ninguna de estas modificaciones fue siquiera contestada. Y dicen que fue bien trabajado el pliego. Esta banca votó proyectos de ordenanzas a favor y en contra, solo y acompañados. Es la primera vez que no hay una simple diferencia de criterios, con el tratamiento de este pliego instauramos una nueva modalidad, una suerte a tropello y desprecio por el argumento. Presentamos modificaciones y no las contestaron, es grave. Ganan los vivos y pierde Mar del Plata. La separación por origen es la solución de los problemas, y se hacía hasta antes de que vengan ustedes".

En ese mismo marco, el concejal Carrancio, sostuvo: "El expediente tuvo una entrada en el mes de junio. A la primera comisión que le tocó trabajar fue a la de ambiente, donde se realizó la visita al predio. Allí vimos residuos volando, redes que no estaban y nos dimos cuenta de que se había maquillado para la comisión, se notaba que estaba siendo tapado. Inclusive, un incendio en la planta social y a tres camiones volcar los residuos en el suelo.

Y añadió: "Nos sentimos mal porque si haces la modificación de un pliego extenso, esperas una devolución y nunca la tuvimos".

En ese mismo marco, amplió: "Necesitamos un pliego que sea bueno para las necesidades de la ciudad, no con las falencias que tiene este, que mira para el costado y no piensa en un mejoramiento e invisibiliza la cuestión social. Un pliego que no quiere ampliar la planta de lixiviados y no prevé la construcción del módulo 2, no pude se aprobado".

Angélica González tomó la palabra par responder puntualmente a los dichos de Taccone y dijo que "lo que acá se acompaña es la posibilidad de un proceso licitatorio, otorgarle esta chance al EMSUR para darle al predio de la ciudad el marco jurídico y regulatorio para hacer los controles que corresponden. Hablaron de que hay mucha convicción acerca de que no hay regulación, pero esas denuncias deberían hacerse en el marco jurídico, no acá".

Por su parte, el concejal Núñez indicó: "Entendemos que hay que mejorar las condiciones de productividad y trabajo de las personas que allí asisten, pero si se mejoran va a tener un impacto social importante y este pliego debe contemplar el protocolo y la sistematización de procesos. Es necesario ordenar a los recuperadores y mejorar las condiciones de higiene y salubridad".

Y subrayó: "El pliego es salir de la precarización en que hoy nos encontramos y avanzar con algo que nos de un horizonte, en la dignidad del cuidado de los recuperadores, el medio ambiente y los recursos de la ciudad: todas las aristas las mantiene y es el mejor posible".

Posteriormente, Paula Mantero, de Acción Marplatense, manifestó: "Los recuperadores son los primeros que tienen contacto con la basura y hacen un trabajo de sostenibilidad, y reducen el volumen de la basura, pero sin ellos esos materiales estarían enterrados. Por lo tanto, debe haber un resguardo para con ellos".

Sobre el final, luego de que Mantero afirmó que "la cooperativa Cura podría incorporar gente, porque si tiene 27 personas...", pero fue interrumpida por Núñez, quien con el dedo índice dijo que no, y después pudo seguir con su relato acerca de los recuperadores informales en el predio de disposición final de residuos, donde asumió: "Si tuviéramos las máquinas como corresponden, podríamos tener 40 trabajadores por 6 horas, es una cuestión de gestión".

Sol De la Torre, a la derecha de Taccone, en otro punto, comunicó: "Las recicladoras urbanas deberían pasar a ser promotoras ambientales, para que de esa manera se pueda dignificar su trabajo".

Y concluyó: "La clave de los residuos es la anticipación, cuando llegamos y vimos el síntoma, quiere decir que llegamos tarde. Si nos hubiésemos adelantado, estaríamos discutiendo qué sucederá cuando se acabe la vida útil de este predio".

Tras ello, agarró nuevamente el micrófono Taccone, y soltó: "El concejal Núñez es un desfachatado y mentiroso. Si gran parte de la población marplatense tuviera alzheimer, mentiras como estas podrían tener eco". Luego, añadió que "los discursos de Núñez sirven para el país de No me acuerdo".

En consecuencia, el concejal Volponi señaló que las acusaciones de Taccone "no deberían ser permitidas" y lo tildó de estar "subido de tono", al igual que comentó que "lo escuchamos una hora, pero no nos agrandamos ni lo dejamos en evidencia".

A la hora de votar, los resultados fueron a favor del oficialismo y negativo de AM, Carrancio, y el Frente de Todos. En ese escenario, teniendo en cuenta que Lauría apoyó al oficialismo, desempató la presidenta Marina Sánchez Herrero.

Un dato que llamó la atención fue que se votó en general y no en particular, luego de que Romero introdujera las modificaciones.