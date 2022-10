Conflicto odontólogos: "Estamos sacando de nuestro bolsillo para solventar a las obras sociales"

Tras los festejos del Día de la Odontología Latinoamericana y la semana de la salud bucal, los profesionales comentaron que se encuentran en un estado de emergencia. Desde la Federación Odontológica expresaron que "el tema está en que los aranceles de las obras sociales y prepagas no alcanzan a lo que es la inflación. Junto con la sociedad odontológica de La Plata estamos preocupados, porque no llegamos a cubrir los costos".

La odontóloga Vanesa Acosta, Matrícula N°91724, forma parte de la Agrupación Unión Nacional de Odontólogos (UNO), formada en la Pandemia, en donde cada profesional es independiente pero comparten el mismo objetivo, defender sus derechos, los registros de los contratos, obtener jubilaciones dignas y demás.

Con respecto al conflicto que mencionan con las obras sociales, Acosta expresó: "Nunca llegan a pagar el arancel mínimo ético que plantea el Consejo Superior Colegio de Odontólogos de Buenos Aires (COSUCOBA), que abarca a todos los colegios de buenos aires que son 10. No lo avalan y algunas pagan entre 90 a 120 días después, por lo tanto, una práctica que hicimos al día de la fecha, con el valor del insumo utilizado a 90 días o más y con la inflación que hay en este país, estamos sacando de nuestro bolsillo solventar a las obras sociales.

"Hemos tenido aumentos, pero cuando quieren las obras sociales, no según la inflación o cuando hacemos reclamos y nunca llegan al mínimo.

A este paso, nos conviene dejar de trabajar con las obras sociales como lo hace nuestras vecinos brasileros y uruguayos", continuó la Odontóloga.

"Las obras sociales son decadentes. Ellas le aumentan las cuotas a sus afiliados según la inflación, pero al profesional ese aumento no le llega. Eso provoca que el afiliado se enoje con el profesional si un mes no lo atiende, por falta de pagos. Yo por mí parte dejé de trabajar con obras sociales, ya que hay una burocracia enorme para atender a un paciente y eso no puede estar pasando", concluyó Acosta, integrante de la Agrupación Unión Nacional de Odontólogos.