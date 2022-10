Día de la Madre: la historia de una marplatense, que nunca se rindió

Como cada tercer domingo de octubre en Argentina, este 16 se celebra el Día de la Madre. Su origen deriva de la civilización Egipcia donde la Gran Madre, conocida como Diosa Isis, era objeto de homenaje y también la Diosa Rea en la Antigua Grecia, que era a quien respetaban junto a los dioses del Olimpo.

Evelin tiene 24 años y es madre de tres. Ella se dedica a lavar ropa y todos los días recorre a pie el barrio El Martillo para juntar y entregar las prendas de sus clientes. Vivía con muchas carencias y tenía dificultades con los aparatos con los que podía trabajar. Pero se contactó con ella una organización evangelista que se llama Misión Impulso y la asistió para que pueda progresar. Hoy tiene un buen lugar para vivir y varios lavarropas nuevos para mejorar su emprendimiento.

Su historia es un ejemplo de perseverancia y de coraje como madre, porque siempre se esforzó para que no le falte nada a sus hijos. "Al salir de ese lugar de carencias, de necesidades y pasar a tener mi propia fuente de trabajo tan de repente, el Día de la Madre lo voy a pasar mas que feliz, junto a mis hijos".

"Mi vida fue complicada desde chica pero día a día me esforcé para sacar a mi familia adelante, junto con mi pastor que forma parte de Misión Impulso. Esta ayuda que fue una terrible mano, cambió mi vida totalmente. Yo tenía una vivienda muy precaria, con muchas falencias. Pasé muchos inviernos feos pero hoy tenemos una casa con todas las comodidades y no tengo palabras de agradecimiento", agregó Evelin, en diálogo con el programa Primera Tarde que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Evelin comentó que sus hijos son quienes la motivan para querer salir adelante: "Tengo tres, un nene de tres, otro de seis y una nena de 8, por quienes me esfuerzo. A partir de que esto se dio a conocer una nota, no me para de sonar el teléfono. No me paran de llegar clientes, que es lo más importante. Solo me queda poner manos a la obra".

"Mis pastores Gabriel y Camila, sabían cuánto yo anhelaba salir adelante, veían el esfuerzo que le ponía día a día para salir de esa situación y que hayan decidido brindarme esa ayuda, para mi es algo increíble", continuó la trabajadora.

"Yo pienso que en el camino de la desesperación y de la violencia, nunca vas a salir de ningún lado. Lo importante es la tolerancia, mantenerse firme en una cosa y seguir. Con la perseverancia, todo llega", concluyó Evelin.

Quien quiera ayudarla, puede contactarla al 2233459170.