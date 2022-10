Bullrich de cara al 2023: "Va creciendo la idea de un cambio profundo del régimen argentino"

Patricia Bullrich, quien es una de las mujeres fuerte en Juntos, tanto por el armado político y sus aspiraciones presidenciales hizo referencia en Mitre Mar del Plata (FM103.7) a la previa de las Elecciones 2023.

"Trabajamos en el fortalecimiento de una estrategia para ganar la provincia de Buenos Aires, y darle un sentido de cambio como el que estamos planeando a nivel nacional", comenzó diciendo.

"Me siento muy emocionada porque hay mucha empatía con la gente. Va creciendo la idea que venimos sosteniendo de un cambio profundo del régimen argentino. Para que la gente pueda trabajar y no esté llorando como está ahora porque están tristes", agregó.

"Esta no es una reunión partidaria o del PRO, es una donde la gente viene a apoyar un gran proyecto donde yo estoy a la cabeza, pero que somos miles y esperamos ser millones", disparó.

Internas en el espacio de Juntos

"Juntos por el Cambio nunca fue solo amarillo, sino desde su nacimiento con la UCR con la Coalíción Cívica ARI, con otros partidos. Me parece muy bien que el radicalismo tenga su lugar y crezca, que la pelee", agregó.

"Lo importante es que todos entendamos que Juntos es el lugar común que hemos elegido para realizar el cambio en la Argentina. Todos tenemos que cuidar esta herramienta potente que tiene muchos senadores, diputados, gobernadores, una pasión por el cambio. Hay que cuidar mucho eso, independientemente de los colores que pueda tener, que me parece muy bien, cuál es el sentido de cambio y por qué es tan importante cuidar JXC", explicó.

"El mundo ha avanzado hacia sistemas de coalición. Todo se designa y se decide muy rápido. De alguna manera, los partidos políticos que son estructuras verticales, van perdiendo esa forma y se van construyendo coaliciones por distintas causas. Eso se va conformando con miradas que todas tienen que ser, por supuesto, convergentes al objetivo del progreso, la ley, el orden, la defensa de nuestra constitución. Hay voces y formas de expresarse de cada uno y eso tiene que convivir. Lo que no puede ser es un mecanismo de fricción sin uno de crecimiento", concluyó.

La mirada sobre la gestión de Alberto Fernández

"En el gobierno actual, no se sabe qué discuten. A mí me cuesta seguirles el hilo. Vamos a ver, un día deciden ir y desalojar Villa Marcardi. A los dos días va el Presidente y se sienta con los que dicen que no son parte del RAM, que puede ser. Pero no entiende. Hoy incendian una serie de lugares, queman gente y el Presidente fue hace dos días a avalar eso",polemizó.

"La gente vive en una incertidumbre, 6,2% de inflación, la plata del bolsillo se nos va como agua, estamos tristes ya demás tenemos un gobierno y un presidente que va para distintos lados en el mismo momento, eso nos marea", subrayó.

"A la gente hay que garantizarle orden, la ley, a aquellos que han comprado sus viviendas, a los que tienen títulos. Pero no se está haciendo. Tiene que haber sanciones, porque la Argentina tiene un reconocimiento de pueblos originarios en la Constitución y una Ley que genera un orden territorial, en el marco de la Ley. No se puede tomar una propiedad en donde hay un título. El que usurpa debería perder ese derecho inmediatamente. El mismo Gobierno genera ese desorden. Está en los institutos que manejan los asuntos indígenas. Les llevan alimentos, frazadas. Después el gobierno los saca, al otro día el Presidente los avala. Después van y te queman todo. Entonces ahí está el problema", explicó.

Aspiraciones presidenciales

"El proyecto colectivo que tenemos en JXC se está consolidando mucho en la profundidad del cambio, no podemos ser tibios y hay que tener carácter. Yo siento con humildad que esa es la personalidad de la política que estoy representando. La de animarse a hacer los cambios. Va convergiendo a quien tiene la fuerza, el carácter, la convicción de quién puede hacerlo", expresó.

"No sé que va a pasar con Mauricio Macri. Las lecturas de sus frases, van para distintos lados, pero para el que vaya, será su decisión y como querrá encarar su vida", dijo.

"Yo soy buena ganadora y buena perdedora. Cuando uno pierde, tiene que ser muy colaborativo. Eso es lo que la sociedad va a esperar de nosotros. Que sean unas PASO limpias, sin tacles. Hay que jugar limpio", destacó.