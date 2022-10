Facundo Moyano: “La Cámpora es parte del fracaso, son el gobierno y el poder”

Facundo Moyano, exdiputado nacional y actual referente del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes, afirmó en CNN Radio que “la Cámpora es parte del gobierno y tiene el poder” y por eso pidió que en el kirchnerismo “se hagan cargo porque forman parte de una gestión que está fracasando”.

“Comparto muchas de las críticas al gobierno, pero las hacen desde ser parte y manejar lugares claves”, recordó Moyano en La Mañana de CNN, y recordó: “Renuncié a la banca de Diputados hace más de un año porque no quería tener lineamientos de una organización que no tiene en su idea una discusión de proyecto de país, sino de poder. No sé qué modelo de trabajo o salud quieren. No está en el ámbito de debate ni de propuestas. Solo una discusión de poder”.

En diálogo con María Laura Santillán, aclaró: “No hablo en nombre de nadie. Mi discurso representará a algunos y otros no, así como algunos dirigentes que se llaman peronistas no me representan”.

En el marco del Día de la Lealtad, Moyano comentó: “Estoy en Avenida de Mayo y 9 de julio yendo a la Plaza de Mayo. Es lo más simbólico del peronismo y del 17 de octubre de 1945. Fue ahí donde el sindicalismo organizado fue a buscarlo cuando el sistema político encarnado por militares lo llevó preso a la isla Martín García. No coincidió en que el sistema político se haga cargo de una fecha histórica que es y será de los trabajadores”.

Finalmente, Moyano expresó: "No comparto con que La Cámpora capitalice y se ponga en un lugar crítico del gobierno formando parte del mismo. Tengo un discurso crítico porque la situación lo amerita y no es que me echaron. Me ofrecieron un cargo en el Ejecutivo y lo rechacé porque no quiero ser parte de esta administración".