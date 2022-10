Robaron un auto en pleno día: "La arrastraron 30 metros de forma muy violenta"

Una vez más la inseguridad no se toma descanso ni siquiera en pleno día. El viernes una mujer sufrió el robo de su auto en la puerta de su casa ubicada en Bolívar entre Chaco y Misiones cerca de las 14 horas.

"Mi mamá estaba sacando el coche de su casa, lo dejó en la trotadora con la puerta abierta, en marcha, para cerrar el portón y cuando se estaba por subir aparecen dos individuos: uno la levanta del asiento, la empuja, la saca, se sienta automáticamente y cierra a puerta", contó Juan, hijo de la víctima.

"El otro individuo sale corriendo como para sentarse del acompañante y mi mamá recuerda que tenía la cartera entonces se apura para intentar recuperarla. En ese interín este individuo le muestra un arma de fuego intimidándola, pero ella intenta igual arrebatar esa cartera", continuó.

"Ellos arrancaron abruptamente, con la puerta le golpearon la cara generándole un corte y la arrastraron 30 metros de forma muy violenta. Debido a ese cimbronazo, le terminaron generan una quebradura en la muñeca", relató.

En ese momento, había gente circulado por la calle "no era un lugar totalmente inhóspito" y tras el robo "algunas personas que pasaban la asistieron a mi mamá", aseguró.

Sin embargo, "se manejaron con una impunidad completa, por lo que parece en las imágenes, no fue algo premeditado, encontraron la oportunidad y lo hicieron", afirmó.

Respecto al auto, explicó que "hasta el momento no tenemos ninguna novedad, ya se hizo la denuncia en la comisaría 4ta e hicimos la reserva de imágenes en el COM para rastrear el recorrido. Toda la parte de los trámites está hecha, pero hasta el momento por parte de la policía no tenemos ninguna novedad".

Por último, se refirió al estado de la víctima: "A nivel físico le tuvieron que dar dos puntos en la clínica 25 de Mayo y le hicieron una radiografía para verificar justamente el golpe que había recibido en su brazo y ahí es donde constatan que tenía una quebradura en la muñeca".

"Anímicamente, en el momento no caía en lo que le había pasado y recién cuando se vio en la filmación cayó en cuenta. Está con mucha bronca, enojo, angustia, un montón de sentimientos encontrados que no se los deseo a nadie", concluyó.