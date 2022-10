Loris Zanatta, historiador: “El peronismo es cada vez más una cáscara vacía”

Loris Zanatta, historiador y profesor de la Universidad de Bologna (Italia), conversó con CNN Radio sobre las divisiones expuestas en el gobierno nacional durante los diferentes actos llevados a cabo para festejar el Día de la Lealtad y consideró que "es una crisis donde parece estar estableciéndose un vacío de confianza", que hizo extensivo a toda la dirigencia política.

En diálogo con María Laura Santillán aseguró que ve al peronismo "como una comunidad desorganizada". Y profundizó: "Este es un efecto casi inevitable de un movimiento que nunca hizo un examen de conciencia sobre su historia, que es esclavo de su historia, que solo sabe repetir siempre el mismo guión y, por lo tanto, al querer ser el todo, el todo se le mete adentro y lo divide desde las entrañas".

En su opinión, "esto pasa desde el comienzo del peronismo, no es de ahora, pero es preocupante y ridículo también que ese movimiento no tenga instancias de renovación". Al respecto dijo no entender dónde se renueva el partido y cuál es el lugar de debate político, teórico, intelectual y programático.

"Hoy siguen con el mismo relato, como si ellos no fueran responsables de lo que sucede y de ahí que hayan estado en plazas distintas pero sin asumir una responsabilidad, reivindicando una idea pura pero sin tener una propuesta. Esto es un descalabro importante porque queda el mito, pero el mito está totalmente despegado de la realidad", expresó Zanatta.

"El peronismo es cada vez más una cáscara vacía y eso se ve en la plaza, por supuesto. El relato cada vez se vuelve más distanciado de la vida real y la gente ya no está creyéndose esta liturgia y este relato", concluyó en La Mañana de CNN.