Negri pidió "bajar los decibeles" dentro de Juntos por el Cambio

Mario Negri, diputado nacional y presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja, aseguró en CNN Radio que “la sociedad debe percibir que la unidad en Juntos por el Cambio no es solo una foto”, pidió “bajar los decibeles” entre los dirigentes del espacio opositor y dejó un contundente mensaje sobre el expresidente Mauricio Macri: "No se la lleva corta cuando habla".

En La Mañana de CNN, con María Laura Santillán, Negri indicó que “hay que pedirle al gobierno que haga un esfuerzo y procure no hacer desmanes en una desorganización brutal de la gestión. Falta casi un año pero el gobierno está entrando en default político…”.

“El 17 de octubre dentro de todos los actos lo que menos hubo fue lealtad y pidieron cargos en las listas. Demuestran que no están alejados de la realidad, sino que están durmiendo arriba de un dron y lejos de lo que les sucede a los argentinos”, expresó Negri e ironizó por la diversidad de los actos en el marco del Día de la Lealtad.

“Este gobierno no deja de sorprender y quiere hacer cualquier cosa”, advirtió el diputado radical.

Por otra parte, según Negri, en Juntos por el Cambio “todos tienen el derecho de opinar. Me he fijado como norma y no hablo de las personas. Tengo un plan muy cortito: hay que tener sentido común. Bajar los decibeles de una discusión pública y lo que hay que debatir son ideas”.

“Habría que militar un programa mínimo para decirles a los argentinos qué barbaridades no vamos a cometer nosotros”, acotó.

Finalmente, Negri expresó: "No se la lleva corta Macri cuando habla. Cómo no va a haber candidatos... Fuimos muy a destiempo saliendo todos los candidatos y la energía se pone en buscar diferencias. Tenemos que tener un nudo sostenido en términos de valores e institucionales".