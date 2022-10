Aumento a Judiciales: "Hacen anuncios sin negociación salarial previa"

Se confirmó un aumento por parte de la Provincia para los trabajadores judiciales. El Gobierno hizo un anuncio de recomposición salarial, de un 8% para octubre, otro para noviembre y un 4% para diciembre, que se suma al 10% que se había aceptado con anterioridad.

"En una mirada global en las paritarias del 2022, estaríamos finalizando el año con una recomposición salarial del 93,4%, sin perjuicio de que se va a activar a fin de año, durante diciembre, la cláusula de monitoreo y ahí nos reuniremos con el gobierno para ver si hay que reajustar porcentajes de acuerdo a la evolución de la inflación y la comparación con los aumentos salariales", afirmó el miembro de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental de Mar del Plata, Mariano Fernández, en diálogo con El Marplatense.

"En la asamblea se aceptó la propuesta del gobierno. El debate fue muy rico e intenso. Se decidió acá en Mar del Plata aceptar, porque si bien se reconocía que no era mala la propuesta, lo concreto era que no recuperabamos aquello que habíamos perdido en la comparación mes a mes, entre inflación y recomposición salarial. Porque estos porcentajes se aplican al 8% de octubre a futuro, pero hacia atrás no nos permite recuperar algo de lo que habíamos perdido en esa diferencia mensual. Entonces giraron en torno a eso la divergencia y las posturas", continuó Fernández.

Si bien los aumentos fueron aceptados, Fernández expresó disconformidad en cuanto a que sean asignados por decreto: "Vemos con preocupación que hacen anuncios que no preceden de una negociación colectiva salarial previa, que es el mecanismo habitual con el cual se tienen que digrimir las paritarias. No se trata de anuncios, sino de que haya negociación previa y que se hagan las propuestas para aceptarlas o rechazarlas".

"Esta postura el Gobierno la tiene como estrategia política en el ámbito salarial, para eludir el mecanismo de la negociación colectiva. En toda paritaria tiene que haber idas y vueltas, con propuestas. Para nosotros es un llamado de atención con esta situación de empezar a imponer aumentos por decreto y sin negociación previa. Las colectivas en un estado democrático de derecho, son un mecanismo de determinación que se debe aplicar", concluyó el miembro de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental de Mar del Plata.