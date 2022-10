Organizaciones sociales reclaman un bono navideño de 100 mil pesos

Organizaciones sociales se movilizaron para reclamar mayor asistencia del Estado luego de la publicación de los números de la canasta básica y en el marco del aniversario del fallecimiento de Mariano Ferreyra.

"Motivo social es lo que sobra porque los últimos anuncios en los medios de comunicación y el gobierno ha dejado en claro que la indigencia, la pobreza y la desocupación es un tema que no se puede modificar", manifestó Pablo Barragan, referente de la organización social.

Por otro lado, declaró que "si está cumpliendo con una deuda usuraria, que no la contrajo el pueblo, sino Macri, por qué el gobierno no le exige con una causa penal a Macri que pague la deuda. Si él es el que firmó para endeudar el país, cualquier ser humano va a sacar un crédito a cualquier lado y si no pagás te sacan hasta los ojos. Por qué pasa esto, por qué esa complicidad del poder político".

En este contexto, explicó que "estamos llamando la atención con respecto a la asistencia social para los compañeros del Potenciar trabajo y reclamando un bono de 100 mil pesos para navidad porque lo que ha anunciado el presidente es totalmente insuficiente".

"Yo no sé en qué país vive sinceramente, porque ir al almacén ya te otorga una claridad con respecto a esto que no se puede entender lo que están planteando. No darle a las compañeras de la asignación universal un bono navideño, a los compañeros de Potenciar trabajo. Me parece totalmente injusto porque si bien están percibiendo un montó del Estado, hoy no alcanza para nada", agregó.

En consecuencia, en la jornada de hoy "vamos a realizar un plenario y un pequeño acto de conmemoración con respecto al nombre de esta organización que se llama Mariano Ferreyra que hoy se cumplen 12 años del asesinato", comentó.

"Abatido y asesinado por la burocracia sindical al haber liberado la zona para que esto suceda. Con complicidad político y con el paralelismo de que en aquel momento el ministro de seguridad también estaba a cargo de Aníbal Fernández como lo está hoy con los mapuches, lo que pasa cuando hacemos cualquier movilización", continuó.

Por último, anunció que "para el 1º de diciembre, si esto no cambia, por tiempo indeterminada. Se está evaluando si vamos a acampar o a hacer corte en la ruta 88, la ruta 2 y la ruta 11 de Mar del Plata".