Pichetto: “Argentina es un país trabado”

Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación, aclaró en CNN Radio que sus recientes dichos sobre que “en la política no pueden actuar suplentes sino titulares” los dijo en un contexto de análisis de las elecciones en Brasil, que definirá su rumbo entre los dos principales líderes.

“Es un escenario probable para Argentina, puede ocurrir, aunque dependerá de las decisiones personales también”, opinó en Longobardi por CNN, el programa que conduce Marcelo Longobardi.

Respecto de la necesidad de una renovación política en nuestro país, aseguró que Macri está analizando su candidatura pero cree que, más allá de la decisión que tome, ejerce “un liderazgo importante en la coalición opositora. Si no es candidato va a ser un gran decisor.”

Y continuó: "Hay otras figuras importantes e interesantes, como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Facundo Manes. Nosotros también estamos haciendo una experiencia de consolidar un partido con la base de un peronismo más equilibrado, más racional y con otros sectores de la centroderecha para consolidar la coalición".

En cuanto al papel que juegan hoy los titulares, destacó que “en Argentina los liderazgos presidenciales son fuertes y gravitan. Alfonsín gravitó hasta su muerte, Menem también".

En esta línea, precisó que "los liderazgos se sostienen y gravitan en la política real. Hoy Macri gravita fuerte en la política de JxC. No sé qué va a hacer, ya lo decidirá, todavía hay tiempo para decidirlo. En el medio se van construyendo otras alternativas".

También se refirió a los incesantes conflictos internos que atraviesan las dos coaliciones principales y planteó que “Argentina es un país trabado. No tiene capacidad alguna para decidir incluso temas institucionales. Todavía no se ha podido decidir al Procurador General de la Nación porque no hay diálogo. Es de locos".

En su opinión, "no se puede alentar el diálogo con un discurso de confrontación"; algo que -aclaró- también sucede en la oposición.

"El diálogo es inherente a la política. Habrá que dirimirlo en algún momento", remarcó.

De cara a 2023, manifestó que "acá hay dos visiones de país. Una ligada al capitalismo, a Occidente, a tener buenas relaciones con los países con los que podemos comerciar; y el otro mundo es el del pobrismo y los planes sociales. Se contraponen."

"El año que viene me parece que habrá algo parecido a Brasil y ahí vamos a dirimir un rumbo para el país", concluyó.