Piden por una silla postural para una nena de 2 años y la obra social no responde

Oriana Barbieri tiene 2 años y es de Pinamar. Padece de encefalopatía crónica, no evolutiva, aún siendo parálisis cerebral, que se le diagnosticó hace poco tiempo. La obra social a la que está afiliada no cumple con el primer pedido, ni el segundo, ni un amparo judicial realizado en mayo, para una silla postural.

Su mamá, Luciana, en diálogo con el programa Primera Tarde de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), expresó: "Mi hija está afiliada a la obra social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal (OSPERYHRA). Entre los tantos equipamientos que necesitamos, creo que el más importante es su silla postural. Este miércoles me acerqué a la obra social y me dijeron que ya estaría señada la silla. Hablé con mi abogada pero ni ella ni yo tenemos ningún tipo de constancia más que esas palabras".

"Oriana nació prematura, porque mi embarazo fue gemelar, tengo mellizas. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a los 6 días de su nacimiento y tuvo otra a los 34. Se creía que era por el estrés de las operaciones, del tiempo que estuvo con respiradores, porque además se quedaba pelada en la neonatología", comentó.

"Cuando nos dimos cuenta de que podía llegar a ser algo más, estábamos en plena pandemia, y no se le podía hacer ningún tipo de estudio para obtener diagnósticos. Más que su retraso madurativo, no podíamos ver otra cosa. Oriana no puede sostener su cabeza, no se sabe sentar. Estar comunicándolo por los medios, pareciera que tiene sus frutos porque aparecerían algunos indicios pero ojalá que sean ciertos", dijo la mamá de Oriana Barbieri.

"Estamos esperándola hace 5 meses. La silla le permitiría a Ori comer mejor, respirar, jugar. El año que viene podría empezar el jardín. Pero no sabemos si nos dijeron que la silla está señada porque este tema se está visibilizando o porque realmente es así. Quiero creer que realmente es así, pero hasta no tener la constancia, uno no puede confiar mucho", aclaró.

"Los tratamientos si nos los cubren como terapia, kinesiología y fonoaudiología. Tuvimos un problema con lo que es el acompañamiento terapeutico pero lo estaba encaminando bastante mi abogada. Hasta hace 4 meses atrás, ni siquiera le daban los pañales", concluyó la madre de Oriana.