López Murphy: "Argentina tiene que resolver estructuralmente el tema de la seguridad social"

Ricardo López Murphy, economista y diputado de Republicanos Unidos, habló en CNN Radio sobre el proyecto de Presupuesto 2023 que obtuvo dictamen en Diputados.

El Presupuesto 2023 aclara en relación al plan de acción de RTA (Radio y TV Argentina), que ‘su objetivo no es alcanzar rentabilidad económica’ y que recibirá $ 8.778 millones del Tesoro.

“Es una definición general de cargarle al contribuyente lo que deberían pagar los usuarios”, dijo al respecto en diálogo con María Laura Santillán. “Y eso le hace mal a la sociedad”, aseveró.

Respecto del Presupuesto, López Murphy aseguró que “objetó cuatro temas sustanciales”. Entre ellos, el ítem del Banco Central. “Es un Banco Central que hace todas barbaridades. Tenemos un diseño institucional horrible”, opinó. "Este Banco Central nos lleva a la megainflación siempre. Está más endeudado que el Tesoro y solo puede pagar sus deudas emitiendo", agregó.

La segunda objeción realizada por el economista tiene que ver con el régimen de la seguridad social. “Tenemos la seguridad social quebrada”. En este sentido, lamentó que digan que es un tema a tratar pero no lo traten.

"Argentina tiene que resolver estructuralmente este tema, tenemos demasiados regímenes previsionales, eso no existe en ningún lugar del mundo", remarcó. "Atienden temas menores y malos como subir los impuestos, que es un horror, en lugar de tomar los temas sustanciales", criticó.

También cuestionó las facultades que pretende darle al presidente de la Nación para subir impuestos, algo que calificó de “inadmisible”.

"Nuestro Banco Central de lo único que no se ocupa es de la estabilidad de la moneda, se ocupa de todo lo que no es importante, pero de lo que importante no. Eso tiene que cambiar, hay que darles a los argentinos un sistema previsible y razonable para su vejez", sugirió en La Mañana de CNN.

"Es vital avanzar sobre los temas sustanciales y ayudar a que haya un mejor diseño organizativo", sostuvo.

"Hay que escuchar a quienes tienen soluciones. Yo propuse enfrentar el tema de la seguridad social, hacer algo como lo de Lacalle Pou en Uruguay, que resuelve los próximos 50 años. ¿Por qué dejar todo para adelante? ¿Por qué no hacer las cosas bien?", reflexionó.

"Acá hay que dar vuelta al país como una media, si hacemos eso vamos a volver a crecer", finalizó.