Melconian: “En este contexto, el salario no genera inflación”

Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, habló en CNN Radio sobre la polémica suscitada entre la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y la dirigente del FdT, Fernanda Vallejos, respecto de si los reclamos salariales generan o no inflación.

“De ninguna manera los salarios generan inflación”, enfatizó en diálogo con Marcelo Longobardi.

Según explicó, “el proceso inflacionario es un proceso que se genera por una cuestión monetaria -en el caso argentino, de origen fiscal-; por eso cuando el tipo de cambio se atrasa y hay que devaluar o los salarios se atrasan y hay que aumentarlos, el problema es la inflación, ni el tipo de cambio ni los salarios".

En esta misma línea, argumentó luego por qué los salarios no generan inflación: “Imaginemos que estuviéramos en un país absolutamente estable con inflación cero, los salarios solo crecen por productividad; si no, suena a que Fernanda Vallejos tiene razón y Kelly Olmos no. Y no es así", aclaró.

"En este contexto, el salario no genera inflación porque solo va de atrás queriendo recuperar el poder adquisitivo que perdió. Ahora si vas a Suecia y aumentás sueldos sin aumento de productividad, sí termina generando inflación", aclaró en Longobardi por CNN.

"Este es el formato de discusión seria y profesional en el que debería entrar Argentina en algún momento para aclarar estos temas", concluyó.