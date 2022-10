Montenegro: “Después de mucho tiempo, Mar del Plata volvió a estar en el radar de desarrollo inmobiliario”

El intendente Guillermo Montenegro dio el discurso de bienvenida en el marco del tercer Coloquio Política, Economía y Real State que se desarrolla este jueves en la ciudad.

De esta tercera edición, que lleva como lema "Claves y estrategias para una Argentina con futuro", participan más de 400 actores de la escena política y empresarial de la ciudad y el país.

“Les agradezco por este tipo de encuentros y que vengan visitantes porque nos pone contentos”, comenzó su disertación y agregó: “Esto significa laburo, y esto que planteamos en la actividad permanente todo el año para tener una Mar del Plata activa”.

Seguidamente, Montenegro hizo una descripción objetiva de lo que significa la construcción en Mar del Plata. Este sector representa el 10% del Producto Bruto Geográfico del Distrito y hoy genera 20.000 puestos de trabajo directos, siendo una de las actividades que tiene pleno empleo en la ciudad. “Esto no es un dato menor, sobre todo en una ciudad que siempre estuvo acorralada por el desempleo”, explicó.

En esta línea, el Intendente sostuvo que “esto no fue de un día para otro sino que hubo una planificación y toma de decisiones, como la huelga a la japonesa, que la construcción iba a seguir trabajando durante la cuarentena a pesar de las prohibiciones y que no era una de las actividades que generaban algún tipo de riesgo para las personas. Habían planteado una dicotomía de Economía - Salud y nosotros sabíamos que teníamos que trabajar en las dos”.

“Acompañar, empujar y ordenar”, el rol del Estado

Continuando con su disertación, Montenegro afirmó que “el lugar que tiene el Estado es el de ayudar, acompañar, empujar y ordenar, simplificando, digitalizando, generando cambios normativos, algunos de los cuales nos decían que eran imposibles de llevar adelante. Y yo les decía que se tenía que hacer por los cambios estructurales y la planificación de la ciudad que uno sueña, no el Intendente que es un período que dura menos que la Primaria sino de los marplatenses, buscando una ciudad activa y moderna, que sea la ciudad el sí”.

Sinergia entre lo público y lo privado

En esta línea, el jefe comunal remarcó que “planificar tiene que ver con generar un proyecto en un papel sino también cómo lo llevás a la realidad. Y ahí está la importancia del trabajo entre lo público y lo privado. Empezamos a trabajar en distritos donde el Estado antes tenía que hacer algo. Donde hoy está el Distrito Tecnológico era la Zona Roja, ahí hubo una decisión transversal al gobierno para transformar un lugar donde estaba la oferta de sexo y la venta al menudeo de drogas que le complicaba la vida a los vecinos. Y hoy hay más de 4.000 metros de pedidos de construcción. Esto pasó porque hubo una decisión previa del Estado”.

Datos de la construcción hoy

Los legajos presentados en el período desde enero al 20 de octubre 2022 suman, tanto para viviendas unifamiliares, multifamiliares, comercio e industria, un total de 360.597 m² activos de construcción nueva. En el mismo lapso del año 2021, la cifra de metros cuadrados aprobados fue de 206.144,83 m². A la fecha hay 200.000 m² más en propuestas y proyectos que se encuentran en la fase de estudio y evaluación.

Sobre este punto, Montenegro informó que “en este momento, nuestra ciudad está posicionada como la número tres en la Argentina en la cantidad de metros construidos interanual (de junio a junio). Y la verdad es que yo quiero que esté primera, queremos ser los primeros. Gral. Pueyrredon tiene siete veces y media de las dimensiones de Capital Federal”.

“Esto, en números reales, significa que el incremento del sector en nuestra ciudad fue del 30%, cuando la media en la Argentina fue del 13.8%. Esto no es porque sí, esto es porque hay un Estado que ayuda, empuja, que te escucha, ordena; y hay un privado que invierte, arriesga y pone lo que hay que poner. Y también hay un sindicato como la Uocra que te acompaña en este tipo de decisiones. Esto no es de un día para otro”, agregó.

Finalmente, el Intendente concluyó que “la sinergia entre lo público y lo privado, la ciudad activa y moderna no son palabras hechas. Sin esto, la ciudad tiende a apagarse. En este último tiempo hemos generado que no solamente no se apague sino que hoy nos busquen para ver qué se puede hacer en Mar del Plata, cómo se puede invertir acá. Después de mucho tiempo Mar del Plata volvió a estar en el radar de desarrollo inmobiliario. Ese cambio fue muy importante para nosotros. Estamos convencidos que ese es el camino”.