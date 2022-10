Violencia en el jardín: "Detectamos trabajo no registrado y fraude laboral"

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció que una maestra fue agredida por la propietaria de un Jardín Maternal ubicado Castelli al 3300 de Mar del Plata.

"Un hecho totalmente alarmante, la docente del jardín Luna Lanar primero empezó a sufrir agresiones verbales por parte de la propietaria, que es la directora, y una preceptora, todo esto sucede con ella entre los bebés en la sala", contó Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Mar del Plata.

"Después de eso aumentan las agresiones, empujan a la docente que tenía un bebé en brazos, cuando sucede esto lo deja en el piso, toma sus cosas para irse porque se dio cuenta que la situación estaba totalmente desbordada, la encierran en una sala, la sujetan entren las dos y le pegan", continuó.

Ante esta situación, la docente se acercó al SADOP: "La verdad que nosotros ayer vimos las lesiones, las marcas que le han dejado, una brutalidad realmente alarmante. Esto fue el pico de una serie de agresiones que se daban contra las docentes, pero sobre todo delante de los niños y tengamos en cuenta que al ser un jardín maternal estamos hablando de 45 días a dos años", resaltó.

Asimismo, desde la entidad "veníamos detectando es una serie de irregularidades laborales, hemos hecho inspecciones, detectamos trabajo no registrado y fraude laboral, la dueña llegó a simular que les alquilaba a las docentes la sala para que desarrollaran cualquier tarea deslindándose totalmente sus responsabilidades", explicó.

Además, "conversando luego de este hecho con los docentes, resulta que además de la precarización laboral, había un permanente hostigamiento, violencia verbal, agresiones y lo más preocupante que es que estamos hablando de un nivel educativo que contiene a los más chiquitos", declaró.

Luego de que se tomara conocimiento este hecho, el jardín no ha publicado un comunicado oficial hasta el momento. "Hay que señalar que no tiene autorización de DIEGEP para funcionar porque no se han justado a la supervisión de la entidad, tienen una habilitación municipal simple que no tiene control de ningún tipo", recalcó.

"Por eso es importante subrayar la necesidad de que se implemente con urgencia la ordenanza que se aprobó el año pasado que dispone que todos los jardines maternales tienen que estar bajo la órbita de DIEGEP que es la autoridad educativa y da un plazo de adecuación. No pueden existir más jardines de este tipo sin ningún control", aseguró.

Actualmente, "en lo laboral ya hemos asesorado a la docente y la estamos acompañando. Mañana vamos a tener una audiencia en el ministerio de Trabajo, ella es una trabajadora que necesita el sueldo, es muy difícil en estas condiciones continuar en este establecimiento, así que veremos cómo se termina resolviendo su situación", señaló.

Sin embargo, "nos preocupa la situación del resto de las docentes que siguen precarizadas y que probablemente sigan sufriendo violencias, por lo que vamos a plantear eso en el ministerio de Trabajo y por otra parte estamos en contacto con DIEGEP e instando al ejecutivo municipal a que tome cartas en el asunto para que sean efectivos los controles indispensables de estas instituciones", concluyó.