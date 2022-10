Conflicto en Postres Balcarce: denuncian que la empresa se niega a otorgar subas salariales

El Sindicato de Pasteleros denunció que la empresa Postres Balcarce se niega a otorgar subas salariales a sus empleados en el marco de las paritarias.

“Estamos en conflicto una vez más con Postres Balcarce porque su representante no brinda respuestas al pedido de aumento salarial. El resto de las empresas del sector de Mar del Plata y la zona han aceptado una suba de salarios en el marco de la inflación que afecta a los trabajadores. Sin embargo, Postres Balcarce no acepta la recomposición salarial”, señaló José García, secretario Gremial del Sindicato de Pasteleros.

Al respecto el gremialista agregó que “a Postres Balcarce no le importa que a sus empleados no les alcance el dinero, están ajenos a todo y por ello realizamos asambleas con los trabajadores donde no se descartan medidas de fuerza en breve”.