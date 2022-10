Jorge Macri: "Una foto con Patricia Bullrich no debería generar tanto revuelo"

Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con CNN Radio sobre la actualidad política en el país.

"Con el tema de Ganancias de los jueces, el único avance que se dio en ese sentido ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, con una ley que todos los nombramientos desde 2017 pagan Ganancias", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Soy fundador del PRO, fundé el PRO en la Ciudad en 2001/2002. Creo en el PRO como fuerza política. Patricia es la Presidenta del PRO a nivel nacional, una foto con ella no debería causar tanto revuelo", añadió.

"El PRO debe seguir gobernando la Ciudad. Vine a la Ciudad a defender a los porteños de las agresiones del kirchnerismo, para eso me convocó Horacio y eso hago todos los días. Tengo experiencia y formación, sé gestionar", destacó.

Según Macri, "el concepto de no dividirnos es algo que también te lo va a plantear Frigerio en Entre Ríos, Torres en Chubut o intendentes que están con chances de ganar en Buenos Aires. Si quieren competir compitan a nivel nacional, pero no nos dividamos abajo".

"Yo soy PRO, voy a defender al PRO y no tengo un problema o enemistad con el radicalismo. Ellos van a competir y plantear sus alternativas, no me parece que la solución sea corrernos de la responsabilidad de defender la Ciudad como fuerza política", aseguró.

El funcionario marcó que "así como seguro que Morales está pensando en ganar Jujuy desde la UCR, o Cornejo o Suárez quieren ganar Mendoza desde la UCR, nosotros tenemos que tener un plan como fuerza política dentro de Juntos por el Cambio para que el PRO gane la Ciudad. Es competir y ganar, después vienen las PASO y la gente decide".

"Desde que me inicié en la política estuve en la vereda del frente del kirchnerismo, y siempre fui del PRO. Esas dos cosas son ordenadoras", añadió.

Jorge Macri explicó que "en una reunión de gabinete me preguntaron por la foto con Patricia, me parece que esas cosas hay que explicarlas. Yo hablo igual si apagamos el micrófono que en una reunión privada, para mí no hay otra forma. Expliqué a miembros del gabinete que por ahí están más mirando lo técnico y no tienen tanta experiencia en la política cuál era el objetivo, nada más".

"Nosotros tenemos que defender la idea de Juntos por el Cambio unidos, con el PRO como columna vertebral. Yo creo en eso, así como Morales debe creer en la UCR como columna vertebral. Y no está mal, es natural que suceda", se explayó.

Por su parte, y respecto a las elecciones primarias, aseguró que "en la medida de lo posible sería bueno que se realicen las PASO, es un mecanismo que en la última elección funcionó muy bien. Está bueno, hemos crecido mucho como espacio entonces el dedo no alcanza, entonces la competencia es una buena instancia".

"Y en función de esta especulación o deseo que quizás tienen algunos sectores del oficialismo de suspenderlas, diría dos cosas. Primero, nunca es bueno suspender algo así cerca de una elección, y si quieren en serio ahorrar plata hagamos boleta electrónica. Y segundo, me parece que con el desorden que tuvimos los no kirchneristas en la votación del Presupuesto, debemos entender eso para que no pase lo mismo con el intento de sacar las PASO", sentenció.