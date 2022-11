Piden justicia por Aníbal Horacio Gigena: "Son tres los que agredieron a mi hijo"

Una vez más familiares de Aníbal Horacio Ginena, el hombre de 40 años fallecido producto de una golpiza, se concentraron en la puerta de tribunales para pedir justicia.

"Todavía no hay nadie detenido y estamos para ver si se apuran un poco a que los delincuentes no anden tanto en la calle, que no tengan tanta libertad", manifestó Aníbal Gigena, padre de la víctima.

El 18 de septiembre personal policial encontró a un hombre de 40 años inconsciente con politraumatismos varios en su cuerpo. Días después, el sábado 2 de octubre, falleció en el Hospital Interzonal.

Asimismo, declaró que "uno no quiere tomar justicia por mano propia, lo que quiere es que la justicia se haga cargo de lo que tiene que hacer, la policía también. Hoy tenemos un mes, el otro día me lo crucé en el colectivo, el tipo buscado por Mar del Plata y anda paseando como si nada".

"Traté de llamar, pero qué podés hacer arriba de un colectivo donde hay un tipo con dos más y pueden estar armados, te tenés que quedar tranquilo, bajarte del colectivo, no encontrar una patrulla en ese momento, llamé para ver si me daban una respuesta, no me contactó ninguno", continuó.

Ante esta situación aseveró: "No entiendo qué es lo que está pasando en Mar del Plata, después si uno se pone mal o agresivo tenemos notas de otras partes de la policía buscándonos por todos lados y esta gente andan los más 'panchos', todos 'transas', venden por todos lados, andan libres, siguen haciendo comercio a poquitas cuadras de donde mataron a mi hijo".

En este marco, aseguró que "tampoco entiendo la investigación de brigada, se echan la culpa de que debe ser drogas, ellos dicen que es parte de policía. La verdad que es un ida y vuelta que no le entiendo".

Sobre la labor del fiscal, dijo que "él trabaja en base a lo que le entrega la policía, si no lo hacen, no puede tener argumentos. No sé si tenemos que hacer denuncia, hay gente que sabe cómo pasaron los hechos es ir y buscarla. No tengo que ir yo, me enteré que son tres los que agredieron a mi hijo, que lo mataron, me dan nombre, uno está en cana en Batán".

"El otro día fue un tipo a mi casa a decirme quiénes eran las personas, eso lo tiene que hacer la policía y fiscalía. Si viste algo andá a declarar, pero tienen miedo. Entonces la próxima reunión que tenga con el fiscal le voy a decir, llámenlos", concluyó.