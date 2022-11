Larreta: “Bullrich tiene derecho de ser candidata; Juntos por el Cambio no se va separar”

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, visitó los estudios de CNN Radio, dijo que no está de acuerdo con eliminar las PASO y aseguró que “Patricia Bullrich tiene todo el derecho de ser candidata, Juntos por el Cambio no se va separar”.

“Puede haber gente que no esté de acuerdo con las PASO y es absolutamente válido, pero no para la elección que viene. Sí para futuras”, opinó en diálogo con María Laura Santillán.

“No se pueden cambiar las reglas de juego a tan poco de las elecciones, eso es trampa”, enfatizó.

Respecto de la propuesta del ministro del Interior, Wado de Pedro, de suprimir directamente las elecciones legislativas, explicó que “eso requiere una reforma constitucional”.

“No es viable ahora una reforma constitucional, no es el momento”, subrayó en La Mañana de CNN. “Hay muchos problemas en el país como para ocuparnos de eso. Necesitamos un cambio profundo para que Argentina vuelva a crecer y estabilizar la economía”, priorizó el jefe de gobierno porteño.

En otro orden, Rodríguez Larreta se refirió también a la violenta discusión entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, aunque prefirió no opinar sobre si la presidenta del PRO debería disculparse con el Jefe de Gabinete. “No es tan lineal la cosa”, manifestó. “Yo no me engancho en las peleas entre políticos, no es lo que Argentina necesita. Además falta un año para elecciones”.

“Los políticos no podemos estar mirándonos el ombligo”, cuestionó. E insistió: "Estoy harto de las peleas, mucho más de las internas. La pelea es contra la inflación, contra la inseguridad, contra el narcotráfico. Eso es lo que está sucediendo y es lo grave", expresó.

Respecto de los eventuales candidatos que presentará la coalición opositora, ponderó la capacidad y liderazgo de todos ellos. “Es un orgullo que en nuestro equipo tengamos tanta gente preparada para gobernar”, aseguró.

En este sentido aseguró que, más allá de las definiciones futuras, “a los candidatos los elige la gente”.