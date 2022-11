Leo García: "Nunca le diría sí a Marcelo Tinelli"

Nacido en agosto de 1970, Leonardo Damián García -cantante, productor y músico- es conocido artísticamente como Leo García.

En los 90' lideró Avant Press, banda telonera de la despedida de Soda Stereo en el estadio de River Plate y acompañó en los teclados, guitarra y voz a Gustavo Cerati en New York presentando Bocanada. Su propio disco Mar tuvo la participación de Gustavo en la producción.

Leo García que fue noticia luego de una feroz golpiza “por ser homosexual”, más tarde por su salida de El Hotel de los Famosos con problemas de convivencia y últimamente por la critica al trabajo de Tini, L-Gante y Rusherking... hoy se suma a mi idea de compartir su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado positivo es la capacidad de volver a empezar. Cuando siento que las cosas están perdidas, cuando me desilusionan o me siento frustrado, puedo hacer un pequeño paréntesis, respirar y volver a empezar. Más que el volver a empezar: es continuar.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Creo que fue de niño. Los discos de vinilo que se escuchaban en el combinado Winco. Ver cómo como una púa, podía pasar a través de un surco y generar sonido. Me despertaba mucho esa curiosidad y me apasionaba. Siempre me pareció una intriga el piano, un gran sonido por tocarlo. Creo que no crecí directamente con la vocación porque tengo oído absoluto. Sé captar los timbres de las frecuencias sin tener que necesitar un aparato que me diga que es o que significa.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Creo que la clave es no ir a ningún lado. Estoy ejerciendo la práctica de El buen Vivir... que vivir el presente no sea realmente difícil. Intentar en el presente cualquier cosa que tenga que ver con el futuro implica un puente hacia el deseo y eso nos frena en un montón de cosas. Hay que luchar por disfrutar el momento y así construir las cosas. Quiero seguir así porque es lo único que me mantiene joven y con felicidad.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Sí, sí, lo pensé. Creo que fue producto de la depresión, no en la música que es algo que a mí me apasiona. Necesito estar en contacto con la música, escuchar música, soy melómano, estoy muy vinculado a lo que hago porque me salva la vida. Me he despertado con el ánimo por el piso, dolor en el pecho, por depresión o lo que sea y me subía al taxi y ponía en mis auriculares un tema, ejemplo de Britney Spears. Escuchaba su voz, su música, y me alegraba la mañana.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría sí a Marcelo Tinelli. Me parece que es un personaje nefasto de la cultura Argentina, como la contracultura. Es un tipo que ha demostrado que lo único que busca es poder. Es como un político con un programa de televisión. Desde homofobia hasta bullying. El machismo con las peores características. Una versión Illuminati de cabotaje que me parece una mierda. Nunca le diría que sí a la propuesta de ninguno de esos tipos. Me encanta, me pone re feliz y me da un power bárbaro saber que no hay que ir por ahí.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Lo espiritual es constante. Tengo una conciencia espiritual por la espiritualidad. Tenemos que entender que es como electricidad, sino parece que estamos como creyendo en hadas y en lucecitas que no vemos y todo es una pavada. La espiritualidad es algo que mucha gente confunde con rezarle a una imágen. Y no, no es así. Para mí la espiritualidad es una cosa casi matemática, está muy vinculado a todo lo que tenga que ver con lo metafísico. El mundo espiritual es tener mucha conciencia. El saberlo decir no significa que lo sepa practicar, aclaro. Soy un tipo que se equivoca bastante, pero creo que la experiencia siempre va a favor. La espiritualidad es tomar conciencia de que somos la causa de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que trabajamos, por el compromiso personal que cada uno tiene. Si sos consciente, estás trabajando en la espiritualidad al máximo. Hay que relajarse y saber utilizar estas herramientas de conciencia en los momentos más difíciles.

E = ¿Esperás volver en otra vida y haciendo qué? / Sí y haciendo lo que a mí me gustaría. Yo apunto a lo mejor en el plano físico. Como creo en la evolución, supongo que una próxima vida va a ser mucho mejor que esta.

