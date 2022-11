Segundo mes de caída de ventas en el comercio local

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Económicos, presentó un nuevo informe relacionado, en este caso, a las ventas del mes de octubre. En esta oportunidad el DESE determinó que las mismas tuvieron una disminución promedio del 9,67% en unidades físicas comparado al mismo mes del año pasado.

“Octubre continuó con la caída de ventas interanuales iniciada en el mes de septiembre en nuestra ciudad y continuada con caídas en el fin de semana extralargo y del Día de la Madre. Esta situación no escapa a la realidad nacional donde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, informó también una caída nacional en este mes, si bien en la ciudad de Mar del Plata la misma fue más acentuada” indicó el presidente de la UCIP, Cdor. Blas Taladrid, quien agregó “Pese a las expectativas que generaron en el comercio la afluencia turística originadas por los juegos bonaerenses, el fin de semana del 12 de octubre y los juegos Evita, esta afluencia turística no logro impactar como se esperaba en las ventas de los comercios locales”

Ante la consulta de cómo había sido el desempeño de la utilidad con respecto al mismo mes del año anterior, para el 47,9% fue regular; mala para el 29,1%; buena para el 18,8%; siendo calificada como pésima para el 4,2% restante.

De cara al futuro, se midieron las expectativas en los rubros ventas, empleo, e inversión.

Sobre la expectativa de evolución de sus ventas en el próximo semestre, el 43,8% indicó que aumentarán; mientras que para el 39,6% las mismas se mantendrán sin variaciones, y para el 16,7% disminuirán.

Estas expectativas semestrales se relacionan con la variación de las plantillas de personal, donde en vista al próximo semestre el 22,9% de los comerciantes encuestados indicó que aumentaran su nomina de personal, en tanto que el 72,9% mantendrá sin variaciones, y sólo el 4,2% indicó que las disminuirá.

Sin embargo, ante la consulta puntual de la variación de las ventas para el mes de diciembre 2022, el 95,8% consideró que las mismas aumentarán en este mes, en los distintos porcentajes: para el 54,1% las ventas aumentarán en más de un 15%; para el 10,4% en la franja del 10 al 15%; el 16,7% para la franja entre el 5 y el 10%; y para el 14,6% restante en el primer escalón del 0 al 5%.

Con respecto a las inversiones para el próximo bimestre, el 35,4% indicó que piensa aumentar su inversión; el 62,5% indicó que no piensa aumentar; y a diferencia de estudios anteriores quienes “lo están evaluando” esta cifra disminuyó al 2,1%.

El estudio que realizó el DESE se basó en los 12 Centros Comerciales a Cielo Abierto y se relevaron los siguientes rubros, entre otros: artículos deportivos y recreación; alimentos y bebidas; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, ferreterías, indumentaria y lencería; farmacias; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; ópticas, textil blanco y ropa de cama, mueblerías y colchonerías.