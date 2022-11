Reducción horaria de trabajo: "Pretendemos que sea un horario menor para distribuir mejor el empleo"

Este lunes, en el marco de la inauguración del SUM en la seccional de La Bancaria, se presentó el secretario general de la Asociación, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires e integrante del Bloque del Frente de Todos, Sergio Omar Palazzo.

Entre los temas que se hablaron se destacaron el de la reducción horaria laboral, que plantean desde el Ministerio de Trabajo tanto de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación y el impuesto a las ganancias, proyecto presentado desde su bloque.

Acompañamos a @SergioOPalazzo y a los cros y cras de La Bancaria en la inauguración del nuevo y hermoso Salón de Usos Múltiples del gremio.

Felicitaciones 👏 pic.twitter.com/vUnOiF7QSV — Pablo Obeid (@PabloObeid) November 7, 2022

"Yo creo que es factible lo que plantean con respecto a la reducción de horas laborales. Como Legislador he presentado un proyecto en ese sentido, que fija la jornada de trabajo en 36 horas y a discutir en paritarias si es 2 horas menos por día o si es un día menos en la semana. El mundo va hacia eso y cualquiera que recupere la historia de la humanidad, se va a dar cuenta de que en las distintas Revoluciones Industriales, siempre hubo alguna discusión. Nosotros pretendemos que sea un horario menor para distribuir mejor la cantidad de horas de trabajo que hay, que por impacto del avance tecnológico, las nuevas formas de trabajo, disminuyen la posibilidad de haya más argentinos con empleo", dijo el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires e integrante del Bloque del Frente de Todos.

"No tiene costo si uno mira que durante el 2016 al 2019, los trabajadores perdieron casi el 20% del poder adquisitivo de su ingreso y llevan perdido entre un 3 y un 4%. Ese impacto económico para las empresas, en dodne lo único que tienen que hacer es devolver lo que se han quedado del bolsillo del trabajador, generando una situación de un horario inferior", aclaró Palazzo.

situación laboral de distintos sectores de la economía de la Prov. Coincidimos en que no hay discusión entre suma fija y paritaria, es con suma fija y es con paritarias. También pusimos en valor la campaña de Registración Laboral lanzada por nuestra regional.@SergioOPalazzo pic.twitter.com/rXiwlXKb8R — Miguel Guglielmotti (@mguglielmottiok) November 7, 2022

"En los bancos, sin que haya despidos formales, lo que hacen es no cubrir las vacantes que se van produciendo. Esto nos ha costado más de 10 mil puestos de trabajo que no han sido despido pero tampoco renovación. Como sindicato estamos viendo hacia dónde va el tema, por eso estamos trabajando fuerte en capacitar a nuestros compañeros a traves de un instituto universitario que está creando La Bancaria. También cómo se escapa parte del negocio bancario hacia distintas aplicaciones que deberían tener regulación del Banco Central y que esos trabajadores deberían estar encuadrados", expresó el Secretario General de la Asociación La Bancaria.

Impuesto a las ganancias

En cuanto al proyecto del impuesto a las ganancias, que se está trabajando dentro de la Cámara, el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires e integrante del Bloque del Frente de Todos, Sergio Omar Palazzo, dijo: "Lo hemos presentado los dirigentes sindicales que pertenecemos al Frente de Todos y somos Diputados Nacionales. Es un proyecto que tiende a establecer un mínimo no imponible, determinado de una forma clara, que es el equivalente a 10 salarios mínimos, vitales y móviles, o 5 canastas tipo 2 del INDEC. Eso hoy estaría dando $ 641.070 de mínimo no imponible. Y también modificar las escalas que empiecen a partir de ese monto y no de uno inferior como lo es en la actualidad".

"Sumamos al proyecto también, la eximición de este impuesto en jubilaciones y pensiones y que se incorpore en otros rubros como lo es la ganancia no imponible. Es un proyecto superador, siempre hemos tenido el concepto de que el salario no paga ganancias y que no lo es tampoco. Estamos trabajando en 10 fuentes de financiamiento distintas, que se pueden tener y que las expondremos cuando se le de el tratamiento en Comisión de Hacienda"aclaró Palazzo.

"Tengo una expectativa muy favorable de que podemos modificar la realidad. Ojalá sea el proyecto íntegro como lo hemos presentado y sino tendrá que tener un tratamiento para mejorar la situación, de quien paga ganancias. Porque hoy tenemos una dicotomía en el trabajador argentino, el salario no es ganancia y nadie debería cobrar menos de lo que sale una canasta familiar, no la básica", continuó el Secretario General de la Asociación La Bancaria, a nivel Nacional.

"Son dos luchas, nos toca por a función que tenemos en el Congreso, presentar el proyecto sobre ganancias y aspiramos a que se lo trate, más con el impulso que le dió la Vicepresidenta. Hay un punto en donde hay que buscar mayor equidad y que no sean los trabajadores quienes paguen los tributos", mencionó.

"El tema del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial, no pasó en el presupuesto, por ende no está en el tratamiento para modificar la realidad. Debe elevarse un proyecto y tratarse pero creo que no están los votos suficientes. En mi caso, independientemente, junto con los Diputados Sindicales del Frente de Todos, no lo acompañamos porque no era un proyecto solo por los jueces. Era un articulo que involucraba a los trabajadores que no pagan ganancias. Nosotros entendemos que no pasa por incorporar más gente a la categoría 4 de ganancias sino, por sacarla de ahí", concluyó Palazzo.