Luis Juez: “Cristina Fernández tiene el poder y lo sabe usar”

Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, celebró en CNN Radio el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura y ordenó su reemplazo por el propio senador de JxC.

“Solo los déspotas y autoritarios que creen que están por encima de la ley pueden creer que se puede resistir una sentencia de la Corte”, cuestionó en diálogo con Marcelo Longobardi.

“La Corte dijo que ese ardid fue una maniobra que tuvo como objetivo quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura que no les correspondía y que, conforme a la ley, le corresponde a la minoría y no a la mayoría”, precisó en Longobardi por CNN.

"Una cosa es tener el poder y otra tener la razón", dijo.

“CFK tiene el poder y lo sabe usar, pero no tiene razón en la mayoría de las veces”, opinó.

En este sentido, el senador anticipó que va a recurrir ir a todas las instancias judiciales. “No hay que permitir que el irracional, el arbitrario te lleve por delante”, argumentó.

“La Corte ha dicho con claridad lo que tienen que hacer y lo tendrán que cumplir; y si no la cumplen, la voy a denunciar penalmente a la vicepresidenta por incumplimiento de una orden judicial”, adelantó.

“Esto es absolutamente inapelable y no es una cuestión de interpretación. La cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema y no se puede apelar, no hay otra instancia”, enfatizó.

No obstante, consideró que desde el FdT seguramente “van a hacer todo lo que hacen los autoritarios, pero eso no les da derecho ni les da la razón”.