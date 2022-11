Por un robo, el Hospital Interzonal General de Agudos no tiene gas

La Dirección del Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende informó que el 6 de noviembre a las 3 de la mañana, un grupo de personas ingresó a la institución violentando una puerta y robó material del sistema de provisión de gas del establecimiento.

El hecho ocasionó un cese en el suministro de gas por lo que inmediatamente se dio aviso a la empresa y los gasistas en el mismo día repusieron todos los elementos sustraídos.

A partir de esto, el instituto comenzó a trabajar para cumplimentar los requisitos que la Empresa proveedora de gas solicita para restablecer el servicio. El no contar con este suministro esencial dificulta mucho la dinámica y funcionamiento de un hospital de la envergadura del Alende.

Hasta el momento, no se ha alterado la atención médica de ninguna especialidad y no se han suspendido cirugías ni otras prácticas. No obstante, para seguridad y cumplimiento del servicio, las autoridades se encuentran en diálogo permanente para dar pronta solución al problema