Caso Bernaola: le negaron el pedido para manejar a Federico Sasso

Federico Sasso, el joven que atropelló y mató a Lucía Bernaola en junio de 2017 en Alberti y la Costa y que fue condenado el 5 de abril de 2019 a 6 años de prisión por el Tribunal Criminal Oral N°1 de Mar del Plata, quien lo encontró culpable del delito de homicidio culposo calificado por conducción temeraria, realizó el pedido para volver a estar habilitado a conducir, a pesar de que se lo prohibieron por 10 años.

"Otra vez de nuevo todo este tema. A Sasso le dieron 10 años de inhabilitación para manejar y ahora piden que se computen, a partir del día que mata a Lucía. Por supuesto que el abogado Maximiliano Orsini dice que no, que se debe computar a partir de que la sentencia queda firme. Asi que por supuesto se lo rechazaron desde el Tribunal. Eso me pone contenta porque debe ser un deseo navideño lo que pide. De diez años que le dieron, hace 5 y medio que mató a Lucía, era una locura si se la llegaban a otorgar", expresó la madre de Lucía bernaola, Verónica Borelli.

"Nosotros sabemos quienes son los Sasso y quién es su abogado defensor. Ellos van a hacer lo posible para que él quede totalmente libre de todo porque acá parece que la víctima es él y la culpable soy yo. A mi no me extraña que a 5 años y medio de matar a mi hija, yo tenga que seguir en estas instancias, constantemente apelando. Es una locura tener que seguir luchando", dijo Borelli.

"Lo más importante es que esta petición salió rechazada, que no la ganaron y que él durante 10 años, no va a poder conducir. Por lo menos en mi caso, cuando perdí a Lucía, tuve que reconstruirse. El proceso judicial fue muy duro, conseguir las pruebas, buscarlas, hasta que llega un momento que decías basta, doy vuelta la página. Porque no podés seguir metido en ésto. El dolor lo llevo todos los días de mi vida. Todo lo que ellos consiguieron, lo hicieron a través del dinero, está claro para todo el mundo. Yo lo conseguí a través de la lucha. Así que feliz de que se lo hayan rechazado, seguramente esto va a ir a la Cámara y no me queda duda de que también se lo vana rechazar", enfatizó la madre de Lucía Bernaola.

En varias ocasiones, Borelli había tenido que denunciar que el acusado estaba incumpliendo la prisión domiciliaria. "todas las cosas que denuncié fueron verdad y he presentado las pruebas".