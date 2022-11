Taxis y remises anuncian paro con movilización para este lunes

Las entidades que nuclean a los taxis y remises de la ciudad de Mar del Plata anunciaron un paro y movilización a la Municipalidad para este lunes.

La medida tiene como objetivo manifestar su repudio respecto al proyecto de ordenanza que será tratado en la comisión de Movilidad Urbana para habilitar las plataformas digitales de transporte de pasajeros.

El conflicto tiene larga data y volvió a tener relevancia en este último tiempo, luego de que el concejal Fernando Muro presentará un proyecto para habilitar el uso de moto taxis como alternativa de transporte.

En conferencia de prensa, Raúl Vicente, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis, manifestó: "Rechazamos los dicho de la concejala Angélica González, en el sentido de que la ordenanza que salió promulgada en el 2019 bajo la intendencia del Dr. Arroyo haya sido con mañas y parece que a escondidas a favor de los taxistas, que había algún tipo de arreglo entre nuestro sector y el Intendente Municipal".

En esta línea, declaró que "esa ordenanza salió por 21 votos a favor, un voto en contra únicamente de la concejala González, una atención del concejal Volponi y una ausencia. Recuerdo exposiciones de la concejala Baragiola del mismo sector de cambiemos muy a favor de la actividad de los taxis".

Respecto a la medida de fuerza, anunció que "el paro ya está convenido a partir de las 8.30, vamos a hacer una concentración, paralizar la actividad de los radio llamados, tanto de centrales de taxis como remises, le pedimos disculpas a la gente podemos molestar con esta medida de fuerza, tanto por no dar el servicio y el hecho de cortar Yrigoyen, pero está en juego nuestra actividad".

En cuanto a la llegada de las plataformas de transporte dijo que "nosotros conocemos perfectamente el daño que estas aplicaciones han hecho en Capital, Rosario, Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca y otras ciudades del país donde funcionan".

Asimismo, afirmó que "cuando se satura de oferta de servicio, después es irreversible volver a la normalidad. No se olvide que después de cinco años de funcionamiento de UBER y otras aplicaciones en Córdoba, el intendente para mejorar el servicio nocturno volvió a llamar a las entidades que nuclean a los taxistas y ahora a 4000 licencias brindadas con la condición de que esos autos trabajan las 24hs".

Por otro lado, sobre la posición de Guillermo Montenegro, aseveró que "el Intendente nos dijo en la cara que su palabra antes de asumir no la iba a cumplir porque el déficit del servicio de taxis lo hace poner del lado de la gente, debido a que nosotros no habíamos podido resolver los problemas de algo que nosotros reconocemos, pero que se produjo durante la pandemia y no sólo en el sector de los taxis".