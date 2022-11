Víctor Fera: "En la industria del alimento hay más corrupción que en las obras públicas"

Víctor Fera, Presidente de Maxiconsumo y titular de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), habló en CNN Radio sobre el programa de Precios Justos.

"Muchos precios en el mercado competitivo están fuera de su valor real. Hace años vengo hablando del abuso de la posición dominante. Estos productos fueron acordados, no fueron puestos por la fuerza. Todas las empresas ponen una parte de su cartera, que es un 1 o 2%, o sea que a ninguna empresa le va a hacer un daño gravísimo si se le escapa un poco el precio", expresó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Ayer vi mucha voluntad, todos los empresarios importantes estaban ahí. Vi, charlando con ellos, el apoyo que querían dar, y eso tiene mucho valor", agregó.

"Desde que tengo uso de razón, la UIA siempre fue en contra de todo", dijo.

Fera señaló que la Unión Industrial Argetnina "nunca fue un apoyo importante para nada. La UIA está para pedir, nunca para dar. Los que la conforman fueron los más beneficiados por todos los gobiernos de Argentina, con deudas que no pagaron, y sin embargo siempre se están quejando".

"A lo mejor habría que cambiar la UIA, ese sistema tan viejo que no funciona para nada, y hacer otra cosas que nos vaya mejor. Siempre estuvo manejada por la misma gente, los mismos empresarios, a quienes han condonado deudas en dólares y pesos en distintos gobiernos", resaltó.

Además, fue contundente al indicar "¿Si usted hace una suma, arriba pone monopolio y abajo cartelización, el resultado qué da? Corrupción. En el alimento hay más corrupción que en la obra pública, donde es el 10 o 15%. Acá no se sabe cuánto es".

"Todas estas corporaciones tienen mucha plata para hacer lobby, para que no se apliquen las leyes", remarcó.

Según Fera, "ahora vamos a tener una ley nueva para los cortes de carne, que va a convertir a los carniceros en pobres y a las empresas en más millonarias de lo que son. La ley debía ser al revés para cuidar a los que hombrean".

Respecto a las empresas, también explicó que "nunca conocí una empresa que se vaya de un país si no gana plata. Cuando gana no se va, y van a seguir ganando plata igual, así que no se van a ir. No nos dejemos amenazar más por ese miedo o incertidumbre. Nadie se va. Chevrolet 'se fue' y volvió, porque en otros países les fue peor que acá".

"El poder dominante siempre ha sido poder dominante. Usted aplique la Ley de Góndolas y va a ver cómo se caen los precios a pedazo. No se aplica porque hay mucho lobby de esas grandes corporaciones, que hacen creer que no es bueno", aseguró.

"A partir de acá, si esto no funciona, no tengo ninguna duda que la Ley de Góndolas se va a aplicar. Algún gobierno va a perder el miedo y lo va a hacer", sostuvo.

El Presidente de Maxiconsumo también indicó que "ellos son políticos, no son comerciales. Tendrán toda la voluntad del mundo, pero no lo son. Y tienen que saber de comercio. Si usted en cada puesto pone una persona que sabe va a cambiar las cosas. Y estoy hablando de los últimos 50 años de gobierno".

"Sobra capacidad de abastecimiento. En Precios Cuidados, los productos no aparecían porque la empresa desabastecía, tenían poder dominante. Pero sobra capacidad y hay fábricas de más. A la gente que no está en el rubro le meten ese miedo del desabastecimiento, pero a nosotros no", marcó.

"Falta la Ley de Góndolas. Ahí automáticamente van a haber productos que bajen más del 20 o 25% si se aplica. Tienen una carta extraordinaria. Conozco el precio de cualquier producto que me digas de los que produzco, que son más de 800 o 900", cerró.