Kimberley se aseguró la cima de la zona

El “Dragón” venció por 1 a 0 a Deportivo Pinamar por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur de Fútbol, alcanzó las 13 unidades y, además de la clasificación que había logrado el fin de semana pasado, ahora se quedó con el “uno” de su grupo. Marcos Rondanina, en complemento, anotó el único gol del partido.

La postergación de la final de vuelta del certamen local no cambió lo que estaba planificado de antemano por el cuerpo técnico. Si bien la posibilidad de rotar un poco más pensando en que la próxima fecha vendrá con doble actividad, Gustavo Noto decidió mantenerse en lo trabajado durante la semana.

De movida, el equipo iba a sufrir modificaciones por las lesiones musculares de Diego Martínez y Leandro Páez que no estaban a disposición. En sus lugares, Marcos Rondanina se puso la “nueve” y Matías Cristobo ocupó el lateral izquierdo. El resto del equipo casi que sale de memoria. Facundo Fernández volvió a la punta derecha de la defensa y Julián Montagna disputó sus primeros minutos en esta temporada de ascenso.

Además de Deportivo Pinamar, los otros dos rivales de la tarde de lunes eran el viento y el estado del campo de juego, los cuales no permitían que el encuentro fuera vistoso. No obstante, Kimberley se plantó rápido y con la velocidad de Enzo Vértiz hizo sus primeros llamados de riesgo. A los 6, el “Turbo” desbordó por derecha, sacó el centro que sobró a Rondanina y en el segundo palo Matías Barreiro no pudo conectar la pelota con firmeza.

La pelota pasaba más tiempo en el aire que de pie a pie. El local no encontraba a Tomás Hernández y se dedicaba buscar largo a Franco Peralta Raimo que no podía en el duelo con Facundo Vega y Felipe Zabala. A los 25, Ullúa se encontró mano a mano, remató a quemarropas pero Leonardo Alvarengo respondió con solvencia.

La pelota parada se volvió vital. A los 34, Barreiro pudo abrir el marcador pero el travesaño le dijo que no. Y antes del final de la primera mitad, Facundo Fernández cabeceó apenas desviado luego de un buen tiro de esquina de Manzo.

El complemento volvió a encontrar la misma sintonía de juego. El “Dragón” manejaba las situaciones e iba para adelante ante un rival que solo podía defenderse y esperar un tiro libre que lo acerque a Emiliano Ferrer.

Para cambiar el desarrollo, Noto adelantó al equipo con un triple cambio que dejó al equipo parado 4-1-3-2. Damián Luengo pasó a ser el volante de contención, delante de él quedaron Vertiz, Ezequiel Goiburu y Ullúa, y adelante Matías Cardellino se volvió la compañía por adentro que necesitaba el “Cholo”.

La frescura de los que ingresaron no tardó en notarse en un complemento que no había tenido situaciones. A los 24 iba a llegar el buscado y merecido gol. El “Paisa” se hizo cargo del tiro libre, la pelota fue al segundo palo donde estaba Fernández que la volvió a meter y Rondanina, de palomita, puso la pelota abajo y a la derecha de Alvarengo que lo agarró a contrapierna.

El plan del dueño de casa se fue a la basura y el “Dragón”, con el desahogo de haber convertido, empezó a jugar con mayor soltura y encontrando más espacios. El flojo arbitraje de Ceferino López le negó dos penales claros al “Verdiblanco” que por afuera y en velocidad ganaba en todos los tiros.

En los últimos diez minutos, Kimberley pudo haber convertido algún gol más pero la pelota se negaba a entrar. Ya sin tiempo para más, el festejo y los tres puntos se van para Mar del Plata que mereció más durante los 90 minutos.

De este modo, el equipo de Noto alcanzó los 13 puntos (4 victorias y un empate) y ya sabe que culminará primero en el grupo sin importar lo que suceda el próximo fin de semana cuando se cierre la primera fase ante Atlético Ayacucho en el “José Alberto Valle”.

SINTESIS

Deportivo Pinamar: Leonardo Alvarengo; Maximiliano Palacios, Dario Giménez, Cristian Acosta y Carlos Lafuente; Miguel Sosa, Mariano Olivera, Nicolás Reinaga y Tomás Hernández; Javier Casado y Franco Peralta Ramos. DT: Juan Santana

Kimberley: Emiliano Ferrer; Facundo Fernández, Felipe Zabala, Facundo Vega y Matías Cristobo; Enzo Vértiz, Nahuel Manzo, Julián Montagna y Matías Barreiro; Ever Ullúa y Marcos Rondanina. DT: Gustavo Noto.

Cambios en el ST: 10' Lautaro Hernández y por Lafuente (P) y Diego Campot por Peralta Raimo (P), 12' Damián Luengo por Manzo (K), Matías Cardellino por Montagna (K) y Ezequiel Goiburu por Barreiro (K), 18' Dario Onzún por Reinaga (P), 31' Fermín Iriarte por Vega (K), 38' Elías Zárate por Casado (P) y Brian Rodríguez por Sosa (P) y 44' Tomás Loscalso por Vértiz (K).

Gol en el ST: 24' Rondanina (K)

Árbitro: Ceferino López

Cancha: Municipal de Madariaga "Francisco Alcuaz"