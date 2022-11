Marcos Novaro: “La candidatura de Cristina Fernández de Kirchner es indefectible”

Marcos Novaro, analista político, conversó con CNN Radio sobre el discurso de la vicepresidenta en el acto que realizó en el Estadio Único de La Plata y consideró que, en tren de conjeturas, la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner “es indefectible”.

En Longobardi por CNN, con Marcelo Longobardi, evaluó que hay un escenario muy incierto que le hace muy difícil también a ella calcular los riesgos. “No es que está jugando a que no sabe qué hacer, sino que realmente no sabe qué va a hacer. Tal vez más allá del juego que hace, igual, aunque no quiera, va a terminar siendo candidata porque no le queda otra", dijo.

En su opinión, CFK duda porque no sabe si puede evitar perder mal, por la economía y por los juicios en su contra. “Está deshojando la margarita, pero a medida que pasa el tiempo los pétalos se van a caer y ella se quedará probablemente con el premio en la mano aunque no quiera”, estimó.

Por otra parte, fue muy crítico de su discurso de ayer en La Plata, al que calificó de “inconexo y alienado”. “Su discurso fue una celebración de la alienación. Ella es completamente contradictoria en forma alevosa. Dice que somos lo nuevo, que es volver atrás, a 2015. ¿Qué tipo de razonamiento es ese?”, reflexionó.

Sobre sus cuestionamientos al Poder Judicial, planteó que la vicepresidenta “coquetea con la ruptura de lo institucional hace mucho”. “Su argumento es peligroso, ella ha decretado que no hay convivencia democrática, dice ‘en la cancha donde yo juego no hay reglas’. Es una cuestión fática”, expresó.

“Su discurso tiene un costado de impotencia. No hay mucho plan acá, está tratando de ver si puede imponerse acorralando a lo demás, pero va posiblemente camino a una catástrofe”, auguró Novaro.

“Ellos se bancan una derrota nacional, pero no una derrota en la provincia. Si ganan ahí, tienen garantizada la llave del peronismo nacional y la de poder volver loco al próximo presidente”, opinó.

“Lo más preocupante es que no hay ninguna disidencia en el peronismo”, sostuvo por último.