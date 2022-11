Sigue la búsqueda del remisero desaparecido: "El vehículo a los 3 días, ya estaba trabajando"

Sigue la búsqueda de Matías Joaquín Barrera, el remisero rural desaparecido el 19 de septiembre. Tiene 32 años y la familia lo busca de forma desesperada. La Unión de Choferes de autos rurales, remises y autos de alquiler con chofer informó su desaparición unos días después de tener el último contacto con Barrera.

En busca de respuestas y de saber el paradero, la madre de Barrera, Claudia, acudió a Tribunales para informarse sobre avances en la causa: "Me recibió el Secretario porque la Fiscal Romina Diaz está de licencia. Dijo que las pistas se agotan, que se busca y que cuando tienen un dato, llegan al lugar y no hay nada. No se sabe nada de dónde puede estar".

"Lo último que sabemos de él es que una señora lo había visto en el Shopping nuevo, el día 26 después de la desaparición en Serena. Y ya no saben más nada. Recibimos llamados con extorciones diciendo que tenían a Matías. A mi hija le dijeron que tenían a Matías secuestrado hace un mes y 7 días, así que hizo la denuncia pero quedó ahí", expresó su madre.

"El auto que manejaba Matías, apareció en la zona de Acantilados y dentro estaba su teléfono celular, una campera y el auto cerrado. No estaba la llave porque nunca se encontró. El domo de las cámaras donde apareció, estaba roto. Solo se puede ver que entra ahí y no se ve si sale o no. Apareció justo frente a Serena, al costado de la ruta. El vehículo a los 3 días, ya estaba trabajando. Dijeron que como no había signos de violencia, entregaron el auto. Había una campera que se la entregaron primero a un compañero de Matías, después se la pasaron al dueño del remis, luego a mi y eso podía haber servido pero pasó por muchas manos", indicó Claudia Barrera.

"El secretario nos dijo que van a seguir con llamados e investigando. Matías estaba un poco cansado, trabajaba todos lo días. El último día salió a trabajar desde la casa de su hermana, estaba bien, se lo ve en un video. No se que pasó con mi hijo", concluyó la madre del remisero desaparecido.